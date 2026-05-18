Am Samstag wird Barbra Streisand beim Filmfestival von Cannes die Ehrenpalme für ihr Lebenswerk verliehen. Doch die Schauspielerin und Sängerin kann den Preis nicht wie geplant persönlich abholen.
Barbra Streisand (84) wird beim Cannes Filmfestival die Ehrenpalme verliehen. Doch die Künstlerin kann sie nicht wie geplant persönlich abholen. Sie muss ihren Besuch bei der Abschlusszeremonie am 23. Mai absagen. Dies gab das Festival in einer Mitteilung bekannt. "Auf Anraten meiner Ärzte kann ich, da ich mich noch von einer Knieverletzung erhole, dieses Jahr leider nicht am Filmfestival von Cannes teilnehmen", ließ Barbra Streisand in dem Statement ausrichten.