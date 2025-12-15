Ehrengrab in Stuttgart: Lothar Späths Grab zieht auf den Waldfriedhof – zum Unmut mancher Möhringer

Die Grabstätte des ehemaligen Ministerpräsidenten Lothar Späth wird – trotz Kürzungen im Haushalt der Stadt – vom Möhringer Friedhof auf den Waldfriedhof verlegt. Die Hintergründe.
Von 1978 bis 1991 regierte er Baden-Württemberg, anschließend war er Geschäftsführer von Jenoptik. Auch wenn Lothar Späth (CDU) dem Land kein ausschließlich positives Erbe hinterlassen hat – ein Kredit aus der Ära Späth belastet heute die Kassen – geht der CDU-Politiker als Gründergeist und Antreiber, der das Ländle zu dem gemacht hat, was es heute ist, in die Geschichte Baden-Württembergs ein. 2016 verstarb der CDU-Mann und fand seine letzte Ruhe auf dem Möhringer Friedhof, wo er in einem Urnengrab bestattet wurde.