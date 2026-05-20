Ehrenamtliches Engagement: Zwei Stuttgart/Filder-Vereinsfunktionäre sind „Vorbilder des Jahres“

Alexander Schmidt und Rahma Bouteldji werden sie für ihren Einsatz im Inklusionsfußball beim TSV Musberg beziehungsweise im Schwimmverein muslimischer Frauen Stuttgart ausgezeichnet.
Alexander Schmidt ist „Trainer, Organisator, Teambetreuer, Medizinmann, einfach alles“, wie er selbst schmunzelnd erzählt. „Alles“ heißt: für alles zuständig bei der Inklusions-Fußballmannschaft des TSV Musberg. Unterstützt wird er bei seiner Arbeit von weiteren fünf Trainern. „Neuerdings haben wir auch ein inklusives Mädchen-Team“, berichtet der 54-Jährige. Die zwei männlichen Formationen spielen in der 2023 gegründeten Unified-Liga, in der inklusive Mannschaften aus der Region Stuttgart und darüber hinaus gegeneinander antreten.