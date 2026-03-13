Ehefrau von erkranktem Bruce Willis: Emma Heming Willis gründet Fonds für Demenzforschung

Emma Heming Willis setzt ihr Engagement für Demenzpatienten und deren Familien fort. Bei einer Benefizveranstaltung in New York kündigte sie einen gemeinsamen Fonds mit Bruce Willis an, der selbst an frontotemporaler Demenz erkrankt ist.
