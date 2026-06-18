Emma Heming-Willis feiert ihren 50. Geburtstag und nutzt den Anlass, um persönliche Einblicke zu teilen. Auf Instagram veröffentlicht die Ehefrau des Hollywoodstars Bruce Willis (71) einen nachdenklichen Beitrag - ergänzt durch ein humorvolles Video von ihrem Ehemann. Darin ist der ehemalige Schauspieler dabei zu sehen, wie er nach einem Zug aus einem mit Helium gefüllten Ballon "Happy Birthday" singt.

Dazu zeigt sich Heming-Willis optimistisch: "Heute ist meine große 5-0. Und ich muss sagen: Ich bin bereit für dieses neue Jahrzehnt und alles, was es zu bieten hat." Gleichzeitig reflektiert sie die vergangenen Jahre und beschreibt diese als herausfordernd. "Meine 40er waren schwierig, doch ich bin stolz darauf, wie weit ich mich als Ehefrau, Mutter, pflegende Partnerin und Fürsprecherin entwickelt habe", erklärt sie weiter. Besonders hebt sie dabei ihr soziales Engagement hervor: "Ich bin auch stolz auf die Arbeit, die wir über den Emma & Bruce Willis Fund leisten, und auf das, was noch vor uns liegt." Heming-Willis widerspricht mit dem Instagram-Beitrag gleichzeitig vielerorts dokumentierten Angaben, dass sie im Jahr 1978 geboren sein soll.

Emma Heming-Willis setzt sich für Betroffene ein

Neben dem Video veröffentlicht Heming-Willis auch ein gemeinsames Foto mit ihrem Ehemann, auf dem beide Geburtstagshüte tragen. In den vergangenen Jahren hat sie zunehmend die Rolle der Pflegerin übernommen: Bei dem Schauspieler war zunächst eine Aphasie diagnostiziert worden, bevor er sich 2022 aus dem Filmgeschäft zurückzog. Ein Jahr später wurde von der Familie mitgeteilt, dass Willis die Diagnose frontotemporale Demenz (FTD) erhalten habe.

Auch in ihrem Geburtstagsbeitrag nutzt Heming-Willis ihre Reichweite, um auf die Erkrankung aufmerksam zu machen und Betroffene zu unterstützen. "Gemeinsam machen wir auf FTD aufmerksam, unterstützen pflegende Angehörige und treiben Aufklärung und Forschung voran. Zu Beginn dieses neuen Kapitels wünsche ich mir zu meinem Geburtstag eine Zukunft, in der Familien, die mit Demenz konfrontiert sind, mehr Unterstützung und Ressourcen erhalten, weniger Stigmatisierung erfahren und allen Grund haben, an der Hoffnung festzuhalten", schreibt sie.

Demi Moore gratuliert ihr

Auch Demi Moore (63) meldet sich zum Geburtstag von Heming-Willis zu Wort. Die Ex-Frau von Bruce Willis teilt auf Instagram zwei Fotos von sich, auf denen sie eine Cap trägt und Produkte von Emmas Wellness-Marke präsentiert. Dazu richtet Moore liebevolle Worte an Heming-Willis: "Ich nehme mir heute Zeit, um Emma Heming-Willis an ihrem Geburtstag zu feiern!", schreibt sie. "Ich bin so stolz auf dich und stolz darauf, dich zur Familie zählen zu dürfen. Du wirst so geliebt!"