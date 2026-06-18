Emma Heming-Willis feiert ihren 50. Geburtstag mit einem sehr persönlichen Instagram-Beitrag. Darin blickt sie auf schwierige Jahre zurück, zeigt sich aber auch optimistisch.
Emma Heming-Willis feiert ihren 50. Geburtstag und nutzt den Anlass, um persönliche Einblicke zu teilen. Auf Instagram veröffentlicht die Ehefrau des Hollywoodstars Bruce Willis (71) einen nachdenklichen Beitrag - ergänzt durch ein humorvolles Video von ihrem Ehemann. Darin ist der ehemalige Schauspieler dabei zu sehen, wie er nach einem Zug aus einem mit Helium gefüllten Ballon "Happy Birthday" singt.