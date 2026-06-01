Ehe-Posting zum Hochzeitstag: Herzogin Meghan rührt Paula Abdul zu Tränen

Zum achten Hochzeitstag von Prinz Harry und Herzogin Meghan tauchte ein alter Popsong wieder auf, und seine Schöpferin Paula Abdul ist davon sichtlich bewegt.
Manchmal reicht ein Lied, um alles zu sagen. Zum achten Hochzeitstag am 19. Mai veröffentlichte Herzogin Meghan (44) auf Instagram bislang unveröffentlichte Hochzeitsfotos - darunter eine Schwarz-Weiß-Aufnahme von ihr und Prinz Harry (41) im Kreuzgang der St. George's Chapel in Windsor. Als sie den Beitrag in ihren Stories ebenfalls teilte, legte sie einen Soundtrack darunter: "Forever Your Girl" von Paula Abdul (63). Für die Sängerin war das ein Moment, der sie fast sprachlos machte.