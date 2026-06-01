Ehe-Posting zum Hochzeitstag: Herzogin Meghan rührt Paula Abdul zu Tränen

Manchmal reicht ein Lied, um alles zu sagen. Zum achten Hochzeitstag am 19. Mai veröffentlichte Herzogin Meghan (44) auf Instagram bislang unveröffentlichte Hochzeitsfotos - darunter eine Schwarz-Weiß-Aufnahme von ihr und Prinz Harry (41) im Kreuzgang der St. George's Chapel in Windsor. Als sie den Beitrag in ihren Stories ebenfalls teilte, legte sie einen Soundtrack darunter: "Forever Your Girl" von Paula Abdul (63). Für die Sängerin war das ein Moment, der sie fast sprachlos machte.

Im Interview mit dem US-Magazin "People" verriet Abdul ihre Reaktion. "Ich sage immer, dass ich in meiner Karriere nichts als selbstverständlich ansehe, und die vielen Momente, in denen ich mich kneifen muss und Tränen in den Augen habe, gibt es immer noch jeden Tag", sagte sie. Meghans Nutzung des Songs sei einer dieser Momente gewesen - sie habe gedacht: "Das ist fantastisch. Manchmal begegnen einem kleine Schätze und Momente, die das Leben bereichern."

Abdul teilte Meghans Beitrag auch in ihren eigenen Instagram-Stories und schrieb dazu: "So schön, 'Forever Your Girl' zu diesen wunderschönen Erinnerungen zu hören. Ich wünsche euch beiden weiterhin viel Liebe, Lachen und einen wunderschönen Jahrestag!"

Song erlebt Renaissance

Dass der Hit überhaupt wieder so präsent ist, hat laut Paula Abdul mehrere Gründe. "Es begann mit dem Film 'People We Meet on Vacation', und dann fingen alle an, TikToks zu machen", erklärte sie gegenüber "People". Der Song, ursprünglich 1988 als Titeltrack von Abduls Debütalbum erschienen und 1989 als Single ausgekoppelt, erlebt damit eine bemerkenswerte Renaissance.

Das dazugehörige Musikvideo wurde seinerzeit von David Fincher inszeniert und zeigte einen damals achtjährigen Elijah Wood (45) in der Hauptrolle. Dieser erinnerte sich im Podcast "Happy Sad Confused" an die Dreharbeiten: "Es war eine wirklich angenehme Erfahrung. Wir alle - alle Kinder - sollten Erwachsene spielen. Es war so, als würden sie das Robert-Palmer-Video mit kleinen Kindern nachstellen. Ich weiß nicht mehr, woher meine Idee kam, aber ich spielte so eine Art Manager im Büro, gebrochen, einen Bleistift zerbrechend, mit großer Verzweiflung, mir die Haare raufend, aus dem Fenster schauend."

Pinguine und Zitruskuchen: So feierte das Herzogspaar

Herzogin Meghan und Prinz Harry ließen den Jahrestag nicht nur online Revue passieren. Gemeinsam mit ihren Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (4) feierten sie mit einem Zitronen-Holunderblüten-Kuchen - demselben Geschmacksprofil, das die Londoner Bäckerin Claire Ptak für die originale Hochzeitstorte gewählt hatte. Harry schenkte Meghan außerdem eine Bronzeskulptur zweier Pinguine - Bronze gilt als Symbol für das achte Ehejubiläum, und die Tiere haben für das Paar eine besondere Bedeutung. "Als Mama und Papa sich verlobt haben, haben wir eine Party mit all unseren Freunden gefeiert und gesagt: 'Alle kommen im Tier-Onesie'", erzählte Meghan ihren Kindern. "Wir waren Pinguine."

Am 4. Juni steht bereits die nächste Feier im Hauses Sussex an: Dann wird die kleine Lilibet fünf Jahre alt.