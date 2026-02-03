Nach zwei Jahren zäher Verhandlungen ist die Scheidung von Earl Spencer und Karen Spencer endgültig besiegelt. Die dritte Ehe des Bruders von Prinzessin Diana endete mit schweren Vorwürfen - und einem pikanten Detail: Er engagierte dieselbe Anwältin wie einst Prinz Charles.
Charles Spencer (60), der jüngere Bruder der verstorbenen Prinzessin Diana (1961-1997), hat seine dritte Scheidung hinter sich gebracht. Nach 13 Jahren Ehe und zwei Jahren erbitterter Verhandlungen ist die Trennung von Karen Spencer (53) nun rechtskräftig, wie die "Daily Mail" berichtet. Im Dezember fiel das endgültige Urteil - doch finanzielle Fragen bleiben weiterhin offen.