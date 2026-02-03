Nach zwei Jahren zäher Verhandlungen ist die Scheidung von Earl Spencer und Karen Spencer endgültig besiegelt. Die dritte Ehe des Bruders von Prinzessin Diana endete mit schweren Vorwürfen - und einem pikanten Detail: Er engagierte dieselbe Anwältin wie einst Prinz Charles.

Charles Spencer (60), der jüngere Bruder der verstorbenen Prinzessin Diana (1961-1997), hat seine dritte Scheidung hinter sich gebracht. Nach 13 Jahren Ehe und zwei Jahren erbitterter Verhandlungen ist die Trennung von Karen Spencer (53) nun rechtskräftig, wie die "Daily Mail" berichtet. Im Dezember fiel das endgültige Urteil - doch finanzielle Fragen bleiben weiterhin offen.

Die Scheidung verlief alles andere als harmonisch. Richter Peel sprach von "heiß umstrittenen" Aspekten des Falls. Im Zentrum der Auseinandersetzung: Affären-Vorwürfe und die Frage, wie das Ehe-Aus überhaupt kommuniziert wurde. Karen Spencers Anwalt David Sherborne erklärte vor Gericht, seine Mandantin sei "schockiert und am Boden zerstört" gewesen, als ihr Mann ihr angeblich per SMS die "abscheuliche" Nachricht übermittelte, dass er die Scheidung wolle. Besonders bitter: Nur vier Wochen zuvor habe er ihr noch eine romantische Nachricht zum Valentinstag geschickt.

Affären-Vorwürfe und ein brisanter Rechtsstreit

Earl Spencer wies die Darstellung entschieden zurück. "Die Vorstellung, ich würde meine Ehe per SMS beenden, ist ein absurder Versuch, meinen Namen in den Schmutz zu ziehen", erklärte er dem britischen Boulevardblatt. Karen habe die Ehe beendet, nachdem sie jahrelang mit einer Trennung gedroht habe. Am 18. März habe sie ihn gebeten, das Ende schriftlich zu bestätigen - seine Antwort sei lediglich eine "schlichte Akzeptanz ihrer Entscheidung" gewesen.

Im Raum standen zudem Vorwürfe einer Affäre mit der norwegischen Archäologin Cat Jarman (geb. 1982), mit der Spencer einen gemeinsamen Podcast moderiert. Karen Spencer soll Jarman konfrontiert und ihr in einer E-Mail geschrieben haben: "Viel Glück, Cat, du hast eine höllische Fahrt vor dir. Ich denke, du wirst feststellen, dass es viel kniffliger ist, ihn Vollzeit zu ertragen, als der gelegentliche Fünf-Tage-Ausflug nach Norfolk und ein oder zwei Nächte in London hier und da." Jarman bezeichnete die Vorwürfe als "unwahr und verleumderisch".

Pikante Anwaltswahl und der Kampf um den Titel

Für zusätzlichen Zündstoff sorgte ein Rechtsstreit zwischen Jarman und Karen Spencer. Die Archäologin verklagte die Gräfin wegen "Missbrauchs privater Informationen" - Karen soll ohne Zustimmung verbreitet haben, dass Jarman an Multipler Sklerose (MS) leide. Der Fall wurde außergerichtlich beigelegt, die Kosten trägt teilweise Earl Spencer im Rahmen des Scheidungsvergleichs.

Bemerkenswert ist auch Spencers Wahl seiner Scheidungsanwältin: Er engagierte Fiona Shackleton (69), bekannt als "Steel Magnolia", die bereits König Charles (77) bei dessen Scheidung von Spencers Schwester Prinzessin Diana 1996 vertrat.

Karen Spencer durfte im Rahmen der Einigung ihren Titel behalten - sie soll sich stark für das Anwesen Althorp eingesetzt haben, wo Prinzessin Diana ihre letzte Ruhe fand. Unter anderem initiierte sie 2020 die Umstellung auf regenerative Landwirtschaft und sicherte einen Zuschuss von 3,6 Millionen Pfund von Natural England. Sollte Earl Spencer erneut heiraten, würde seine neue Frau zur "the Countess Spencer", während Karen dann schlicht "Countess Spencer" ohne das "the" wäre.

Drei Ehen, drei Scheidungen

Für den 60-Jährigen ist es bereits die dritte gescheiterte Ehe. Mit Victoria Aitken (60) war er acht Jahre verheiratet, mit Caroline Freud sechs. Schon bei der ersten Ehe machten nach fünf Jahren Berichte über angebliche Seitensprünge die Runde. 1995 flüchtete das Paar nach Südafrika, um dem Medienrummel zu entkommen, doch zwei Jahre später folgten Trennung und Scheidung.