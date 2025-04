Egelseer Heide in Stuttgart: Neue Toilette gegen Wildpinkeln und üblen Gestank

1 Am Parkplatz an der Egelseer Heide oberhalb der Grabkapelle baut die Stadt eine öffentliche Toilette. Foto: /Alexander Müller

Es ist eines der beliebtesten Ausflugsziele in Stuttgart: Die Egelseer Heide oberhalb der Grabkapelle in Rotenberg. Doch vor allem an heißen Tagen stinkt es mitunter zum Himmel. Eine öffentliche Toilette soll „Wildpinkeln“ verhindern.











Die ersten sonnigen Osterfeiertage haben es wieder einmal bestätigt: Die Egelseer Heide oberhalb der Grabkapelle auf dem Württemberg und Rotenberg gehört zu den beliebtesten Ausflugszielen in Stuttgart. Vor allem an den Wochenenden überrollen Besucherströme aus der gesamten Region den beschaulichen Untertürkheimer Stadtteil. Um dem Verkehrschaos Einhalt zu gebieten, sind die 115 Stellplätze an der Egelseer Heide seit drei Jahren von März bis Oktober an Wochenenden und Feiertagen von 10 bis 18 Uhr kostenpflichtig – als einzigem öffentlichen Ausflugsparkplatz in ganz Stuttgart. Nun wird ein weiteres Problem angegangen.