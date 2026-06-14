Ecotriis am Marienplatz: Der lebendige Sonnenschutz in Stuttgart hat jetzt Internet

Der Marienplatz in Stuttgart hat zwei neue Hingucker: Ecotriis, die Schatten spenden sollen. Noch ist das Blätterdach klein, aber ein Prototyp zeigt: das Konzept kann aufgehen.
Schatten spenden die beiden Ecotriis am Marienplatz in Stuttgart aktuell noch keinen. „Die Pflänzchen sind schon echt noch zart“, sagt Rosa Pöttinger, die sich den innovativen Hitzeschutz ausgedacht hat. Sie ist zurzeit mindestens jeden zweiten Tag selbst vor Ort, um die Rankpflanzen zu hegen und zu pflegen. „Hier sind die Pflanzen vier Himmelsrichtungen ausgesetzt.“ Es ist zwar heiß auf dem Marienplatz, gleichzeitig aber auch ziemlich zugig.