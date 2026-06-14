Ecotriis am Marienplatz: Der lebendige Sonnenschutz in Stuttgart hat jetzt Internet

Der Marienplatz in Stuttgart hat zwei neue Hingucker: Ecotriis, die Schatten spenden sollen. Noch ist das Blätterdach klein, aber ein Prototyp zeigt: das Konzept kann aufgehen.

Schatten spenden die beiden Ecotriis am Marienplatz in Stuttgart aktuell noch keinen. „Die Pflänzchen sind schon echt noch zart“, sagt Rosa Pöttinger, die sich den innovativen Hitzeschutz ausgedacht hat. Sie ist zurzeit mindestens jeden zweiten Tag selbst vor Ort, um die Rankpflanzen zu hegen und zu pflegen. „Hier sind die Pflanzen vier Himmelsrichtungen ausgesetzt.“ Es ist zwar heiß auf dem Marienplatz, gleichzeitig aber auch ziemlich zugig.

Bei den Ecotriis handelt es sich um eine besondere Form von „Baum“, unter dem man sitzen kann: ein Betonsockel aus dem 3D-Drucker, der gleichzeitig der Wassertank ist, eine Stahlkonstruktion und Rankpflanzen. Der Prototyp steht seit 2025 an der Eichstraße; dort lässt sich besichtigen, wie grün und dicht das Blätterdach im zweiten Jahr aussehen kann. Die Ecotriis am Marienplatz brauchen noch, um ihre Wirkung zu entfalten.

Rosa Pöttinger am Ecotrii an der Eichstraße in Stuttgart: Hier steht der besondere Sonnenschutz seit vergangenem Jahr. Foto: privat

Rosa Pöttinger hat für ihre Idee den Klima-Innovationspreis der Stadt Stuttgart bekommen – und damit eine Förderung von 104.000 Euro. Wobei es den vollen Betrag nur dann gibt, wenn bis Ende 2026 insgesamt fünf Ecotriis – ohne den Prototypen – in Stuttgart stehen. Ob das gelingen wird, ist fraglich. Die beiden Ecotriis am Marienplatz wurden von der Stadt gefördert, der Marienplatz-Verein und das Theater Rampe kümmern sich.

So viel kostet ein Ecotrii in Stuttgart

Für weitere Exemplare habe die Bürgerstiftung Interesse signalisiert, sagt Rosa Pöttinger. Und auch verschiedene Stadtbezirke hätten gerne Ecotriis – allerdings ist die Frage, wer sie bezahlt. „Das ist nichts, was man schnell mal kauft“, sagt Rosa Pöttinger. Der Preis für einen Ecotrii liegt aktuell bei 32.000 Euro, der Aufbau bei zusätzlichen 5000 Euro.

Was Rosa Pöttinger sagen kann: „Die Ecotriis am Marienplatz werden wirklich gut angenommen.“ Und damit meint sie nicht nur die Männer mit den vielen Taschen, die sich hier gleich sehr wohlgefühlt haben. „Es ist interessant, wie schnell so ein Ort zu einem Zuhause wird.“ Einerseits berühre sie das. Andererseits seien die Ecotriis ein Ort für alle. „Das haben sie auch verstanden“, sagt sie. Daher habe man nun eine Absprache getroffen.

Gerade ist Rosa Pöttinger mit zwei Technikern am Marienplatz, die Ecotriis bekommen Internet. Denn die Schattenspender sind digitalisiert. Per App kann man sehen, wie die Bodenfeuchtigkeit oder der Füllstand des 200-Liter-Tanks ist. Die Bewässerung läuft automatisch, im Optimalfall geht kein Tropfen verschütt. Den Strom liefern Solarmodule. Bereits vorbereitet ist eine Sprühnebelanlage. Da allerdings bis dato unklar ist, welches Wasser man dafür verwenden darf, ruht die Nebelmaschine.

Jenseits von Stuttgart erreichen Rosa Pöttinger Anfragen – ja, man kann sagen – aus aller Welt. Aus Karlsbad, aus München, aber auch aus Singapur. Wenn alles klappt, haben das German Business Center in Singapur, ein großer Co-Working-Space und der Marienplatz in Stuttgart künftig etwas gemeinsam: zwei Ecotriis, die die Blicke auf sich ziehen. „Es gibt sogar schon Visualisierungen.“