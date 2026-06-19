Echterdingen: Zähneputzen am Brunnen, laute Musik - wie schlimm ist die Lage auf dem Friedhof?

Immer wieder geschehen Dinge auf dem Friedhof Echterdingen, von denen sich die Besucher gestört fühlen. Was kann man dagegen tun?
Die Zustände hören sich auf den ersten Blick als unhaltbar für einen Friedhof an: leere Flaschen und Müll, Überbleibsel von Partys, die Jugendliche dort gefeiert haben. Obdachlose, die auf den Bänken übernachten und sich im Brunnen die Zähne putzen. Reisende, die mit lauten Rollkoffern den Friedhof als Abkürzung zur S-Bahn benutzen. Jogger, die sonntags oder an Feiertagen den Friedhof als Sportplatz nutzen. Das hat eine Echterdingerin beobachtet, die fast jeden Tag auf dem Friedhof ist, um das Grab ihres Mannes zu pflegen.