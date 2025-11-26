Easter Eggs und weitere Gemeinsamkeiten: Das verbindet Pluribus mit Breaking Bad

Rund zwei Wochen nach dem Start von "Pluribus" von Vince Gilligan entdecken Fans immer mehr Easter Eggs und Parallelen zu "Breaking Bad". Besonders Rhea Seehorn, einst Kim Wexler in "Better Call Saul", wird dabei zum zentralen Bindeglied zwischen den Serienwelten.
Rund zwei Wochen nach dem Start von "Pluribus - Glück ist ansteckend" bei AppleTV nimmt die Diskussion im Netz Fahrt auf. Immer mehr Zuschauer bemerken kleine Anspielungen auf "Breaking Bad" und "Better Call Saul". Besonders Schauspielerin Rhea Seehorn (53), einst als Kim Wexler eine der wichtigsten Figuren in "Better Call Saul", steht dabei im Mittelpunkt. Ihre neue Hauptrolle schafft die wohl sichtbarste Verbindung zwischen Vince Gilligans (58) alter und neuer Serienwelt.