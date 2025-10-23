Parkgebühren an zwei Schnellladestationen in Stuttgarts Innenstadt sorgten für Zorn bei E-Auto-Fahrern. Nun korrigiert die EnBW ihren Fehler – und Falschparkern drohen jetzt Bußgelder.

Es ist ein Ärgernis für Fahrer von E-Autos: Ladesäulen, die von anderen Verkehrsteilnehmern zugeparkt sind. Statt die verbotswidrig abgestellten Fahrzeuge abschleppen zu lassen, hat die Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) im vergangenen Sommer an zwei Schnellladestationen in der Innenstadt Poller aufstellen lassen.

Sowohl beim Finanzamt am Rotebühlplatz als auch an der Universität Stuttgart in der Keplerstraße musste man ein Parkticket ziehen und einen Umweg über die Parkplätze fahren, um die Ladesäulen zu erreichen – und je nach Dauer des Ladevorgangs Parkgebühren bezahlen. 1,80 Euro beziehungsweise 1,50 Euro für die erste halbe Stunde, das Doppelte, wenn der Ladevorgang zwischen 30 und 60 Minuten dauerte. Viele Nutzer haben deshalb einen Bogen um die beiden Standorte gemacht.

Die Ladesäulen an der Universität waren nur über den kostenpflichtigen Parkplatz zu erreichen. Foto: Sebastian Steegmüller

Für den Umgang mit Falschparkern und E-Fahrzeugen, die auch nach dem Ladevorgang länger als notwendig an der Station abgestellt wurden, stand grundsätzlich das Abschleppen zur Debatte. „Es sollte aber das letzte Mittel sein, da hierdurch sehr hohe Kosten entstehen können“, sagte eine EnBW-Sprecherin Ende August. Eine Argumentation, der viele Nutzer nicht folgen konnten, schließlich wurden sie durch die Maßnahme zur Kasse gebeten. Der Energieversorger hat seinen Fehler jetzt korrigiert. Die Poller wurden so versetzt, dass die Schnellladesäulen ab sofort wieder direkt erreichbar sind, die bisherige Regelung wurde aufgehoben. Um ein E-Auto zu laden, müssen keine Parkgebühren mehr entrichtet werden.

Zugleich weist der Energieversorger darauf hin, dass die Schnellladepunkte nach einem abgeschlossenen Ladevorgang zügig freizugeben und nicht als Parkplatz zu nutzen sind. Die Betreiberin der Parkplätze, die Parkraumgesellschaft Baden-Württemberg (PBW), werde die Bereiche künftig regelmäßig kontrollieren. Verstöße können mit einem Bußgeld geahndet und Falschparker auch abgeschleppt werden.

Insbesondere in Stadtgebieten stellt die EnBW immer wieder einen Missbrauch der Schnellladeinfrastruktur fest. „Oft stehen die Fahrzeuge dort deutlich länger, als es für einen Ladevorgang nötig wäre“, sagt Volker Rimpler, der als Technischer Direktor den Ausbau der Schnellladeinfrastruktur verantwortet. Mit dem Rückbau der Poller schaffe man mehr Komfort für die Kunden, ohne dabei die Verfügbarkeit der Ladepunkte aus dem Blick zu verlieren. „Eine faire Nutzung bleibt unser gemeinsames Ziel.“