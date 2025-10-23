Parkgebühren an zwei Schnellladestationen in Stuttgarts Innenstadt sorgten für Zorn bei E-Auto-Fahrern. Nun korrigiert die EnBW ihren Fehler – und Falschparkern drohen jetzt Bußgelder.
Es ist ein Ärgernis für Fahrer von E-Autos: Ladesäulen, die von anderen Verkehrsteilnehmern zugeparkt sind. Statt die verbotswidrig abgestellten Fahrzeuge abschleppen zu lassen, hat die Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) im vergangenen Sommer an zwei Schnellladestationen in der Innenstadt Poller aufstellen lassen.