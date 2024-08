Der VfB Stuttgart II hat als Aufsteiger am Samstag seine erste Niederlage hinnehmen müssen. Bei Dynamo Dresden kassierte die Mannschaft von Trainer Markus Fiedler eine 0:2-Niederlage.

Dynamo Dresden war dann doch eine Nummer zu groß für den Aufsteiger. Bei einem der Topteams der dritten Liga musste sich der VfB Stuttgart am Samstagnachmittag mit 0:2 (0:1) geschlagen geben. Der VfB kassierte damit im vierten Spiel seine erste Niederlage und belegt vorläufig Rang neun.

Di Benedetto fliegt vom Platz

Vor 27 205 Zuschauern im Rudolf-Harbig-Stadion erzielten Christoph Daferner (15.) und Tony Menzel (72.) die Tore für die Hausherren, die sich auf Platz drei hocharbeiteten. 34 Minuten musste der VfB in Unterzahl bestreiten, da Samuele di Benedetto nach seinem zweiten Foulspiel die Ampelkarte gesehen hatte. Am Ende war es ein verdienter Sieg für den Favoriten, der durchaus noch höher hätte ausfallen können. Nach der Länderspielpause geht es für die Mannschaft von Trainer Markus Fiedler am 14. September mit einem Heimspiel gegen den FC Ingolstadt weiter.