Durchsuchungen in der Region: Mutmaßliche Drogenhändler verhaftet – Arbeiteten sie für einen Markgröninger?
Die Polizei beschlagnahmte unter anderem 275 Gramm Kokain aber auch verschiedene Waffen (Symbolbild). Foto: dpa

Nach der Festnahme eines 25-Jährigen aus Markgröningen wegen Drogen- und Waffenhandels folgen weitere Durchsuchungen und Verhaftungen im gesamten Großraum Stuttgart.

Nach der Verhaftung eines 25-Jährigen aus Markgröningen im Januar, der unter anderem mit Waffen und Kokain gehandelt haben soll, entspinnt sich ein immer größeres Netz an Kriminalität in der Region. Wie die Polizei nun mitteilt, wurden am 27. Januar vier weitere Männer verhaftet, die für den Markgröninger als Verkäufer und Kuriere tätig gewesen sein sollen.

 

Durchsuchungen im gesamten Großraum Stuttgart

Umfangreiche Ermittlungen der Abteilung für Organisierte Kriminalität der Staatsanwaltschaft Stuttgart in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hatten mehrere Durchsuchungen zur Folge. Diese wurden am 27. Januar unter anderem in Ludwigsburg, Markgröningen und Böblingen sowie in Stuttgart, Tübingen und im Rems-Murr-Kreis durchgeführt. Kräfte der Polizeipräsidien Ludwigsburg, Aalen, Reutlingen und Stuttgart sowie Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz waren involviert.

Im Zuge der Durchsuchungen wurden unter anderem Waffenmagazine sowie Hieb- und Stichwaffen, 275 Gramm Kokain, 1,5 Kilogramm Marihuana sowie diverse verschreibungspflichtige Medikamente und Bargeld beschlagnahmt. Vier Verdächtige im Alter von 27, 44, 25 und 54 Jahren wurden noch am selben Tag einem Haftrichter am Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle wegen des dringenden Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln und wies die vier Männer in Justizvollzugsanstalten ein.

 