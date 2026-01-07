Duffman kann niemals sterben - oder?: Die Simpsons schicken ikonische Figur in Rente

"Duffman kann niemals sterben", lautete einst ein Zitat aus "Die Simpsons". Doch nun scheint es für die ikonische Nebenfigur aus der Kultserie tatsächlich zu Ende zu gehen. Duff Beer mottet sein Maskottchen ein.

"Die Simpsons" haben sich der nächsten Nebenfigur entledigt. In Folge 14 von Staffel 37 wurde enthüllt, dass Duffman in Rente geht. Die (fiktive) Biermarke Duff Beer hat ihr Maskottchen endgültig eingemottet. In der Episode "Seperance", eine Parodie auf die gefeierte Serie "Severence", tritt Barry Duffman auf, der Mann hinter dem Superhelden-Cape des Duffman.

Die Duff Corporation habe ihr Werbegesicht für immer aus dem Verkehr gezogen, verrät Barry den entgeisterten Simpsons. Altmodische Reklameformen wie Firmengesichter, gedruckte Anzeigen und TV-Spots seien heutzutage nicht mehr gefragt.

Barry Duffman lockt Homer Simpson in eine neue Arbeitsstelle, bei der wie bei "Severence" radikal zwischen Arbeits- und Freizeit getrennt wird. Barry befreit sich am Ende aus dem auslaugenden Beschäftigungsverhältnis, das Duffman-Cape bleibt aber am Haken.

Ende nach fast 30 Jahren

Sein Debüt feierte Duffman 1997 in "Homer und New York", der ersten Folge von Staffel 9. In den fast 30 Jahren tauchte er immer wieder kurz auf, stets begleitet von einem Jingle, "Oh Yeah" von Yello aus dem Jahr 1985. "Oh Yeah" war auch seine Catchphrase, begleitet von einem anzüglichen Hüftschwung. Die Figur basiert auf dem Budweiser-Maskottchen Bud Man, das ebenfalls als Superheld daherkam.

Schon in vergangenen Folgen von "Die Simpsons" wurde Duffman als Anachronismus dargestellt. Seine Glorifizierung von Alkohol und sein frauenfeindliches Geschlechterbild sind nicht mehr zeitgemäß, hieß es. Doch am Ende blieb Duffman doch er selbst.

"Duffman kann niemals sterben"

"Duffman kann niemals sterben. Nur die Schauspieler, die ihn spielen", lautet ein Zitat aus Staffel 13. Denn schon mehrere Männer legten den Bierdosen-Gürtel um - sogar Homer arbeitete einmal als Duffman. Schon mehrere Darsteller des Maskottchens haben das Zeitliche gesegnet. So starb einer an Leberversagen - eine Anspielung auf einen Marlboro Man, der an Lungenkrebs erkrankte.

Doch nun scheinen nicht die Darsteller, sondern die Figur des Duffman selbst zu sterben. Doch bei den Simpsons muss das nichts heißen.

In den letzten Jahren starben zwei altgediente Nebenfiguren der "Simpsons". Im Frühjahr erwischte es Kneipenhocker Larry, der seit der ersten Staffel dabei war. Im November 2025 traf es dann die Kirchenorganistin Alice. Die Rolle des Duffman war aber deutlich größer.