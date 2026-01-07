Duffman kann niemals sterben - oder?: Die Simpsons schicken ikonische Figur in Rente

"Duffman kann niemals sterben", lautete einst ein Zitat aus "Die Simpsons". Doch nun scheint es für die ikonische Nebenfigur aus der Kultserie tatsächlich zu Ende zu gehen. Duff Beer mottet sein Maskottchen ein.
"Die Simpsons" haben sich der nächsten Nebenfigur entledigt. In Folge 14 von Staffel 37 wurde enthüllt, dass Duffman in Rente geht. Die (fiktive) Biermarke Duff Beer hat ihr Maskottchen endgültig eingemottet. In der Episode "Seperance", eine Parodie auf die gefeierte Serie "Severence", tritt Barry Duffman auf, der Mann hinter dem Superhelden-Cape des Duffman.