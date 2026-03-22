DTB-Pokal in Stuttgart: Rücktritt? Das sagt DTB-Präsident Alfons Hölzl

Der DTB-Pokal steht weiter unter dem Eindruck des Turn-Skandals in Stuttgart – bei dem auch Verbandschef Alfons Hölzl angesichts der Ermittlungen gegen ihn eine Rolle einnimmt.
Zu Beginn der Abschlusspressekonferenz am Sonntagvormittag gab es ein paar Zahlen, die zumindest die Veranstalter zufrieden stimmten. „Wir können ein positives Fazit ziehen“, sagte Markus Frank, der Präsident des Schwäbischen Turnerbunds (STB), über die diesjährige Auflage des DTB-Pokals in der Porsche Arena. Mehr als 20 000 Fans habe man an den vier Veranstaltungstagen begrüßen können. Allerdings: An drei von vier Tagen waren die Wettbewerbe und damit die Hallenöffnungen in jeweils zwei Teile gesplittet. Und: Am Donnerstagabend, beim Auftritt des Lokalmatadors Timo Eder (MTV Ludwigsburg) im Team-Wettbewerb der Männer, war die mehr als 5500 Zuschauer fassende Halle im Grunde leer.