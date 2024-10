Seit dem Start von "Deutschland sucht den Superstar" im Jahr 2002 hat die beliebte Castingshow zahlreiche Gewinner hervorgebracht, die unterschiedlichste Musikgenres abdecken. Jahr für Jahr begeisterten sie Millionen von Zuschauern mit ihrem Talent und ihrer Stimme. Alle Sieger aller Staffeln im Überblick.

Alle DSDS-Gewinner von Staffel 1 bis 20

Staffel 1 (2002-2003)

Einer der bekanntesten DSDS-Gewinner war der erste: Alexander Klaws. Im Finale setzte er sich unter anderem mit dem Siegersong „Take Me Tonight“ gegen Juliette Schoppmann durch, auf Platz 3 landete Daniel Küblböck. Die Jury bestand aus Dieter Bohlen, Thomas M. Stein, Musikjournalistin Shona Fraser und Radiomoderator Thomas Bug.

Staffel 2 (2003-2004)

Mit der gleichen Jury wie im Vorjahr ging „DSDS“ in die zweite Staffel. Auf Platz 3 landetet Philippe Bühler, Rang 2 ging an Denise Tillmanns. Die Gewinnerin der Staffel, Elli Erl, veröffentlichte zeitgleich mit dem Sieg 3 Singles (unter anderem auch den Siegersong „This Is My Life“) und ein Album.

Staffel 3 (2005-2006)

Nach einem Jahr Pause startete im November 2005 die 3. Staffel. Die Jury bestand aus Dieter Bohlen, Sylvia Kollek und Heinz Henn. Als Sieger fuhr Tobias Regner nach Hause, Mike Leon Grosch landete auf dem zweiten Platz. Rang 3 ging an Vanessa Jean Dedmon.

Staffel 4 (2007)

In der 7. Staffel gewann Mark Medlock vor Martin Stosch und Lisa Bund. Die Jury blieb nahezu unverändert: Einzig Sylvia Kollek wurde von Anja Lukaseder abgelöst.

Staffel 5 (2008)

In der 5. Staffel wurde Jurymitglied Heinz Henn von Fanta-4-Manager Andreas „Bär“ Läsker abgelöst. 3. Wurde Linda Teodosiu, auf Platz 2 landete Fady Maalouf. Als Sieger wurde Thomas Godoj gekrönt.

Staffel 6 (2009)

Mit einer neuen Jury rund um Dieter Bohlen (Musikmanager Volker Neumüller und MTV-Moderatorin Nina Eichinger) wurde 2009 der 6. Superstar ermittelt. Daniel Schuhmacher setzte sich vor Sarah Kreuz und Annemarie Eilfeld durch.

Staffel 7 (2010)

Mit der identischen Jury von Staffel 6 wurde 2010 Mehrzad Marashi vor Menowin Fröhlich und Manuel Hoffmann DSDS-Sieger. Siegersong war „Don’t Believe“.

Staffel 8 (2011)

Einer der bekanntesten Gewinner von DSDS ist Pietro Lombardi, der inzwischen auch als Jury-Mitglied fungiert. Im Finale setzte er sich gegen seine damalige frische Liebe Sarah Engels durch. Platz 3 ging an Ardian Bujupi. Neben Dieter Bohlen saßen Hot-Banditoz-Frontfrau Fernanda Brandão und Patrick Nuo in der Jury.

Staffel 9 (2012)

Neben Dieter Bohlen waren in Staffel 9 Natalie Horler und Bruce Darnell Teil der Jury. Außerdem wurde die Altersobergrenze, die bisher 30 Jahre betrug, aufgehoben. Platz 3 belegte Jesse Ritch, Luca Hänni setzte sich im Finale gegen Daniele Negroni durch.

Staffel 10 (2013)

Auch sie zählt zu den bekanntesten Gewinnern von DSDS: Beatrice Egli, Siegerin der 7. Staffel. Auf Platz 2 landete Lisa Wohlgemuth vor Ricardo Bielecki. In diesem Jahr waren es anstatt 3 wieder 4 Jury-Mitglieder: Dieter Bohlen, Bill und Tom Kaulitz sowie Mateo von Culcha Candela.

Staffel 11 (2014)

Das Jurypult wurde in Staffel 11 wieder ordentlich durchgemischt. Neben Dieter Bohlen bewerteten Rapper Kay One, Schlagersängerin Marianne Rosenberg sowie Mieze Katz (Sängerin der Band MIA) die Teilnehmer. Gewinnerin war Aneta Sablik vor Meltem Acikgöz und Daniel Ceylan.

Staffel 12 (2015)

Mit einer durchgemixten Jury (Dieter Bohlen, Heino, Mandy Capristo und DJ Antoine) ging es 2015 in Staffel 12. 3. wurde Antonio Gerardi, das Silbertreppchen ging an Viviana Grisafi. Severino Seeger fuhr als Sieger nach Hause.

Staffel 13 (2016)

Die Staffel 13 begleiteten neben Dieter Bohlen H.P. Baxxter, Vanessa Mai und Michelle. Der Sieg ging an Prince Damien Ritzinger vor Laura van den Elzen und Thomas Katrozan.

Staffel 14 (2017)

Während drei Jury-Mitglieder eine weitere Staffel hinter dem Pult saßen, wurde Vanessa Mai von Shirin David abgelöst. Im Finale landete Alphonso Williams vor Alexander Jahnke und Maria Voskania.

Staffel 15 (2018)

Gewinnerin von Staffel 15 war die 16-jährige Marie Wegener. Damit ist sie die bisher jüngste Siegerin des Formats. Platz 2 und 3 gingen an Michel Truog und Michael Rauscher. Hinter dem Jurypult saßen Dieter Bohlen, Carolin Niemczyk (Glasperlenspiel), Mousse T. und Ella Endlich.

Staffel 16 (2019)

In dieser Staffel durfte DSDS-Sieger Pietro Lombardi erstmals neben Dieter Bohlen, Xavier Naidoo und Oana Nechiti in der Jury sitzen. Gewinner der Staffel: Der 20-jährige Davin Hebrüggen. Platz 2 ging an Joana Kesenci, 3. wurde Alicia-Awa Beissert.

Staffel 17 (2020)

Die Jury blieb gleich, allerdings wurde Xavier Naidoo vor den Liveshows durch Florian Silbereisen ausgetauscht. Alexander Klaws, der erste DSDS-Sieger, moderierte die Liveshows. 3. wurde Joshua Tappe, vor ihm landete Chiara D’Amico. Der Titel ging an Ramon Roselly.

Staffel 18 (2021)

Während Mike Singer, Maite Kelly und Dieter Bohlen die Staffel hinter dem Jurypult begleiteten stieg der 4. Juror, Michael Wendler, noch vor den Aufzeichnungen der Recalls aus. Bei dem bereits gefilmten Material wurde Wendler herausgeschnitten. Grund hierfür waren Verschwörungstheorien zur COVID-19-Pandemie. Im Finale und Halbfinale vertrat Thomas Gottschalk den krankheitsbedingt verhinderten Dieter Bohlen. Jan-Marten-Block holte sich den Sieg vor Karl Jeroboan und Kevin Jenewein.

Staffel 19 (2022)

Erstmals gab es eine Jury ohne Pop-Titan Dieter Bohlen. Stattdessen saßen Florian Silbereisen, Ilse DeLange und Toby Gad hinter dem Pult. Auf Rang 3 landete Melissa Mantzoukis hinter Amber van den Elzen. Gewinner war der 21-jährige Harry Laffontien.

Staffel 20 (2023)

Zurück in der Jury nahm Dieter Bohlen neben Pietro Lombardi, Leony und Katja Krasavice Platz. Sieger wurde Sem Eisinger vor Monika Gajek und Lorent Berisha.

Staffel 21 von DSDS

Aktuell läuft die 21. Staffel von DSDS im TV. Diesmal suchen neben Dieter Bohlen und Pietro Lombardi auch Beatrice Egli und Loredana nach neuen Talenten.