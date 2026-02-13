Nach seinem Dschungelcamp-Sieg stellte sich Gil Ofarim mehreren Interviews - und sprach dabei so offen wie nie über den Davidstern-Skandal. Bei "Exclusiv" erklärte er gegenüber Rebecca Mir, das Video zu bereuen, und kündigte eine Zahlung an den Hotelmitarbeiter an.
