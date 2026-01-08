Dschungelcamp 2026: Diese Kandidaten kämpfen um den Titel

Das „Dschungelcamp“ startet im Januar auf RTL in eine neue Staffel. Welche Promis treten an und wer hat das Zeug zur Krone? Wir stellen die Kandidatinnen und Kandidaten vor.

Zum Jahresbeginn steht auf RTL immer ein ganz besonderes Highlight an: In der Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ kämpfen verschiedene Promis um den Titel „Dschungelkönig“ oder „Dschungelkönigin“ sowie um ein Preisgeld von 100.000 Euro. Ab dem 23. Januar 2026 bittet der Sender bereits zum 19. Mal ins „Dschungelcamp“.

Wer ist dabei? Mittlerweile ist der vollständige Cast bekannt. Hier findet ihr Infos und Bilder zu allen zwölf Kandidatinnen und Kandidaten.

"Dschungelcamp" 2026: Wer ist dabei?

Lange gab es nur Spekulationen, doch am 2. Januar 2026 hat RTL alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekanntgegeben, die ins „Dschungelcamp“ 2026 einziehen.

Wer dabei ist, seht ihr hier im Überblick:

Ariel

Eva Benetatou

Gil Ofarim

Hardy Krüger Jr.

Hubert Fella

Mirja du Mont

Nicole Belstler-Boettcher

Patrick Romer

Samira Yavuz

Simone Ballack

Stephen Dürf

Umut Tekin

Wer sind die Teilnehmer von Staffel 19?

Eine Show steht und fällt mit ihren Kandidatinnen und Kandidaten. Das weiß auch RTL. Darum zieht Jahr für Jahr eine spannende Mischung aus prominenten Persönlichkeiten in den Dschungel. Wer diese sind, erfahrt ihr hier.

Ariel

Foto: RTL / Hintergrund KI-generiert

Ariel ist eine Reality-TV-Darstellerin aus der Schweiz. Ihr TV-Debüt feierte sie im Jahr 2023 in dem RTL+-Format „Love Fool“. Seitdem war sie in weiteren Sendungen wie „The 50“ und „Are You The One? Realitystars in Love“ zu sehen. Zuletzt nahm sie an „Prominent getrennt“ teil.

Eva Benetatou

Foto: RTL / Hintergrund KI-generiert

Seit ihrem Auftritt bei „Der Bachelor“ im Jahr 2019 gehört Eva Benetatou zum festen Bestandteil der deutschen Reality-TV-Welt. Bekannt wurde sie weiter durch ihre Auftritte in Formaten wie „Promi Big Brother“ und „Promis unter Palmen“. Zuletzt war sie in „Die Abrechnung“ zu sehen.

Gil Ofarim

Foto: RTL / Hintergrund KI-generiert

Seit vielen Jahren ist Gil Ofarim fester Bestandteil der deutschen Musik- und Fernsehlandschaft. Bekannt wurde er zunächst als Musiker, später machte er sich auch als Schauspieler und TV-Persönlichkeit einen Namen. Einem breiten Publikum wurde er unter anderem durch seine Teilnahme und seinen Sieg bei „Let’s Dance“ bekannt. Nach seinem Davidstern-Skandal wurde es ruhig um ihn – bis jetzt.

Hardy Krüger Jr.

Foto: RTL / Hintergrund KI-generiert

Hardy Krüger Jr. zählt seit vielen Jahren zu den bekannten Gesichtern im deutschen Fernsehen. Schon früh stand er vor der Kamera und etablierte sich mit zahlreichen Rollen in Filmen, Serien und Mehrteilern. Darüber hinaus nahm er auch schon an verschiedenen TV-Formaten teil, darunter „Das große Promibacken“.

Hubert Fella

Foto: RTL / Hintergrund KI-generiert

Hubert Fella ist seit vielen Jahren ein bekanntes Gesicht im deutschen Fernsehen. Große Popularität erlangte er als Produkttester in der VOX-Sendung „Hot oder Schrott – Die Allestester“, in der er mit seiner direkten Art und seinem Humor schnell zum Publikumsliebling wurde. Seitdem nahm er an weiteren Formaten wie „Das Sommerhaus der Stars“ und „Kampf der Realitystars“ teil.

Mirja du Mont

Foto: RTL / Hintergrund KI-generiert

Mirja du Mont ist eine deutsche Schauspielerin und Model. Ihr Film-Debüt machte sie 2007 in Otto Waalkes Komödie „7 Zwerge – Der Wald ist nicht genug“. Doch auch das Reality-Fernsehen ist ihr nicht unbekannt. So nahm sie bereits an „Die Alm“ und „Die Verräter“ teil.

Nicole Belstler-Boettcher

Foto: RTL / Hintergrund KI-generiert

Nicole Belstler-Boettcher ist seit vielen Jahren als Schauspielerin in Film und Fernsehen aktiv. Einem breiten Publikum wurde sie vor allem durch ihre Rollen in beliebten TV-Produktionen bekannt. Sie wirkte unter anderem in Serien wie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ sowie „Tatort“ mit und war zudem in verschiedenen Fernsehfilmen zu sehen.

Patrick Romer

Foto: RTL / Hintergrund KI-generiert

Patrick Romer ist ein Reality-TV-Darsteller, der 2020 durch seine Teilnahme an der Datingshow „Bauer sucht Frau“ bekannt wurde. Mit seiner damaligen Freundin Antonia Hemmer, die er dort kennenlernte, war er später in weiteren Formaten zu sehen. Zuletzt nahm er an „The 50“ teil.

Samira Yavuz

Foto: RTL / Hintergrund KI-generiert

Samira Yavuz ist eine Reality-TV-Teilnehmerin, die bei „Der Bachelor“ und „Bachelor in Paradise“ nach der wahren Liebe suchte. Mit Serkan Yavuz nahm sie anschließend am „Sommerhaus der Stars“ teil, wo sie sich den Sieg sichern konnten. Nach seinem Seitensprung mit Eva Benetatou trennten sie sich.

Simone Ballack

Foto: RTL / Hintergrund KI-generiert

Simone Ballack ist seit vielen Jahren bekannt. Größere mediale Aufmerksamkeit erhielt sie vor allem durch ihre Ehe mit dem ehemaligen Fußballnationalspieler Michael Ballack. In den vergangenen Jahren trat sie zudem in verschiedenen TV-Formaten, darunter „Let’s Dance“ und „Promi Big Brother“, auf.

Stephen Dürr

Foto: RTL / Hintergrund KI-generiert

Stephen Dürr ist ein deutscher Schauspieler, den Zuschauerinnen und Zuschauer vor allem durch seine Rollen in „Unter uns“ oder „Alles was zählt“ kennen könnten. Doch er stand bisher nicht nur als Schauspieler vor der Kamera, in Formaten wie „Promi Big Brother“ und „Das Sommerhaus der Stars“ sammelte er erste Reality-TV-Erfahrungen.

Umut Tekin

Foto: RTL / Hintergrund KI-generiert

Umut Tekin ist seit seiner Teilnahme an „Die Bachelorette“ ein bekanntes Gesicht in der deutschen Reality-TV-Szene. Ob „Temptation Island VIP“, „Sommerhaus der Stars“ oder „Love Island VIP“ – er war schon in zahlreichen TV-Shows zu sehen.