Drohnenflüge in Stuttgart: Immer mehr besorgte Blicke gen Himmel – Drohnen über Gelände der Uni Hohenheim

Über dem historischen Baumbestand kreisen immer wieder ferngesteuerte Flugobjekte – und scheinbar auch über Uni und Mensa. Das ist der Grund.
Das Thema ist in den Nachrichten omnipräsent: Drohnen sind in den vergangenen Wochen über Estland, Litauen, Polen, Dänemark und auch Deutschland gesichtet wurden. Man vermutet, dass Russland dahinter steckt. Und spätestens seit der Münchner Flughafen seinen Betrieb wegen dubioser Drohnenflüge unterbrechen musste, löst der Anblick ferngesteuerter Flugobjekte bei vielen Menschen hierzulande unwillkürlich ein mulmiges Gefühl aus.