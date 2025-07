1 Hendrik Streeck, der neue Drogenbeauftragte der Bundesregierung, macht Alkoholkonsum zum Thema. Foto: Boris Roessler/dpa

Der neue Drogenbeauftragte Hendrik Streeck hat Recht, wenn er die Allgegenwärtigkeit von Alkohol im öffentlichen Raum reduzieren will.











Es ist ja nur eine Anregung. Kein Anlass also zu sommerlochfüllenden politischen Aufgeregtheiten. Der neue Drogenbeauftragte der Bundesregierung Hendrik Streeck wirft die Frage auf, warum Alkohol an Tankstellen verkauft werden darf und findet es auch unpassend, wenn Alkohol als verlockender Blickfang am Nadelöhr Supermarktkasse platziert wird.