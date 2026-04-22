In New York hat der nächste Prozess gegen Harvey Weinstein begonnen. Zum dritten Mal muss sich der einstige Filmproduzent wegen Vergewaltigungsvorwürfen der Schauspielerin Jessica Mann verantworten. Sie ist diesmal die einzige Zeugin der Anklage.
Am Dienstag (21. April) haben in Manhattan die Eröffnungsplädoyers im dritten Prozess wegen Sexualdelikten gegen Harvey Weinstein (74) begonnen. Das berichten unter anderem die US-Zeitung "New York Post" und der britische Sender "Sky News". Die Geschworenen - sieben Männer und fünf Frauen - waren bereits am vergangenen Freitag am Manhattan Supreme Court ausgewählt worden. Sie sollen darüber entscheiden, ob der frühere Miramax-Mitgründer die Schauspielerin Jessica Mann (geb. 1985) vor mehr als zehn Jahren in einem New Yorker Hotelzimmer vergewaltigt hat.