Dressurreiterin Lisa Müller hat einen Ausflug in die Politik gemacht und ein Praktikum im Bayerischen Landtag absolviert. Will Thomas Müllers Ehefrau das Erlernte jetzt auch anwenden?
Thomas Müllers (36) Ehefrau Lisa Müller (36) hat bei Ilse Aigner (60), Präsidentin des Bayerischen Landtags, ein Praktikum absolviert. "Ich habe einen sehr genauen Einblick erhalten", resümiert die 36-Jährige im Interview mit der "Bild"-Zeitung. Die Politikerin habe sie "wirklich überall mit hingenommen und mir viele Sachen erklärt und gezeigt. Dafür bin ich sehr dankbar".