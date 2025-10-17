Dressurreiterin Lisa Müller hat einen Ausflug in die Politik gemacht und ein Praktikum im Bayerischen Landtag absolviert. Will Thomas Müllers Ehefrau das Erlernte jetzt auch anwenden?

Thomas Müllers (36) Ehefrau Lisa Müller (36) hat bei Ilse Aigner (60), Präsidentin des Bayerischen Landtags, ein Praktikum absolviert. "Ich habe einen sehr genauen Einblick erhalten", resümiert die 36-Jährige im Interview mit der "Bild"-Zeitung. Die Politikerin habe sie "wirklich überall mit hingenommen und mir viele Sachen erklärt und gezeigt. Dafür bin ich sehr dankbar".

Reitsport hat Priorität Gelernt habe sie, dass es in der Politikwelt "nicht so einfach ist, wie es scheint. Es braucht immer mehrere Blickwinkel, um dann den besten Weg oder den besten gemeinsamen Nenner zu finden. Deswegen geht es eben manchmal nicht so schnell, wie man es sich erhofft". Hat sie die Erfahrung abgeschreckt oder will Lisa Müller in der Politik bleiben?

Grundsätzlich könne sie sich aufgrund ihres großen Interesses vorstellen, in die Politik zu gehen, sagte sie der "Bild". Dies werde aber "natürlich nicht morgen" passieren. Der Reitsport stehe für sie an erster Stelle und sie habe von der Materie "immer noch zu wenig Ahnung". Sie wolle sich fortbilden und würde gerne weitere Politiker begleiten. "Ich könnte mir das durchaus vorstellen, wenn der Reitsport turniermäßig irgendwann etwas ruhiger wird. Ich hoffe, dass ich dann mit genug Fachwissen glänzen kann".

Lisa Müller als Vorbild

Die CSU-Landtagsfraktion gab ebenfalls einen Einblick in die Arbeit mit Lisa Müller. Bei Instagram heißt es in einem Beitrag von Donnerstag: "Vom Reitplatz in die politische Arena! Unsere Arbeitsgemeinschaft Frauen unter Leitung von Barbara Becker tauschte sich mit Dressurreiterin und Unternehmerin Lisa Müller über ihr Politikinteresse und ihre Erfahrungen im Rahmen ihres Schnupperpraktikums im Bayerischen Landtag in den vergangenen Tagen aus, in denen sie Landtagspräsidentin Ilse Aigner begleitet hatte."

Im Austausch mit den Abgeordneten ging es demnach um "ein Potpourri politischer Themen wie soziale Marktwirtschaft, Bürgergeld, Erbschaftssteuer oder die Gesundheitsversorgung. Auch gesellschaftspolitische Herausforderungen kamen zur Sprache." Becker erklärte in einem Statement: "Politik braucht Menschen, die sich einbringen - und Frauen, die mit Begeisterung und Mut Verantwortung übernehmen. Frauen wie Lisa Müller sind Rolemodels, die wir mehr und mehr brauchen."

Lisa Müller ist seit dem Jahr 2009 mit Ex-Bayern-Star Thomas Müller verheiratet. Die beiden kennen sich seit ihrer Jugend und züchten seit Jahren erfolgreich Pferde. Er spielt seit dieser Saison bei den Vancouver Whitecaps in Kanada.