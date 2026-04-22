Netflix hat erste Details zur kommenden Doku-Serie über Kylie Minogue bekannt gegeben. Die australische Pop-Ikone gewährt darin persönliche Einblicke in ihre Karriere - und spricht offenbar auch über Schicksalsschläge.
Die australische Pop-Ikone Kylie Minogue (57) bekommt ihre eigene Netflix-Doku. Der Streamingdienst hat nun erste Details zu dem dreiteiligen Projekt mit dem Titel "Kylie" veröffentlicht und dazu ein erstes Bild der Sängerin präsentiert. Darauf ist die Künstlerin nachdenklich in einen warmen Mantel gehüllt zu sehen.