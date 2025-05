Dreister Betrug in Regensburg: Falscher Arzt: Senior übergibt Betrüger Gold in hohem Wert

Nach einem Schockanruf hat ein Senior aus Regensburg Betrügern Gold im Wert von mindestens 100.000 Euro übergeben. Der Betrüger am Telefon hätte sich als Arzt der Uniklinik ausgegeben, teilte die Polizei mit. Er hätte behauptet, der Sohn des 82-Jährigen wäre an Krebs erkrankt und bräuchte nun ein teures Medikament aus der Schweiz.

Kurzerhand sammelte der Senior Gold in einem blauen Stoffbeutel. Nur eine Viertelstunde nach dem Telefonat holte ein Unbekannter den Beutel dann ab. Noch am selben Tag sei der Senior misstrauisch geworden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und warnt vor derartigen Betrugsmaschen. Geldbeträge oder Wertgegenstände sollten niemals an der Türe an Fremde übergeben werden. Im Zweifel sollten Betroffene die Polizei anrufen.