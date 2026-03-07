Drei Jahre nach dem Diebstahl aus einem Hotelschließfach in West Hollywood hat Schauspielerin Lily Collins ihren Verlobungsring zurück. Mit einem emotionalen Instagram-Post ließ sie ihre Fans an dem besonderen Moment teilhaben.

Drei Jahre nach einem Diebstahl in einem Luxushotel hat Schauspielerin Lily Collins (36) ihren Verlobungsring zurück. Am Samstag teilte der "Emily in Paris"-Star in den Instagram-Storys mit, dass das Chicagoer Juweliergeschäft Hakimian Imports Chicago Jewelers ihr den Rosenschliff-Diamantring - ein Einzelstück der Designerin Irene Neuwirth - zurückgeben konnte. "Diesen zuhause zu haben, bedeutet uns SO viel", schrieb Collins und zeigte sich dabei mit dem Ring am Finger. "Ich bin immer noch sprachlos, dass er wieder an meinem Finger ist."

Diebstahl aus Hotelschließfach Im Mai 2023 wurde Collins Opfer eines Diebstahls im Edition Hotel auf dem Sunset Boulevard in West Hollywood. Sie hatte während eines Spa-Besuchs ihren Verlobungsring, ihren Ehering sowie weitere persönliche Gegenstände in einem Schließfach deponiert. Als sie zurückkehrte, fehlte von allem jede Spur. Das Los Angeles Sheriff's Department bestätigte dem Magazin "People", dass Beamte wegen eines Einbruchs in das Hotel gerufen worden waren, nachdem Gegenstände einer "bekannten weiblichen Berühmtheit" entwendet wurden. Der Gesamtschaden wurde mit mehr als 10.000 US-Dollar angegeben.

Dass der Ring nun rund drei Jahre später wieder an ihrem Finger sitzt, verdankt Collins einem Chicagoer Juweliergeschäft, das das Schmuckstück ausfindig machen konnte.

Ein Ring mit besonderer Bedeutung

Der Verlobungsring war Collins im September 2020 von ihrem heutigen Ehemann, Regisseur Charlie McDowell (42), überreicht worden. Das Paar teilte die Verlobungsnachricht damals mit Fotos auf Instagram. In der US-Talkshow "Live with Kelly and Ryan" beschrieb Collins den von Designerin Irene Neuwirth angefertigten Ring als genau das, was sie sich gewünscht hätte: "Er kannte mich einfach so gut."

Im September 2021 heirateten Collins und McDowell in Dunton, Colorado. Collins trug bei der Hochzeit ein maßgefertigtes Ralph Lauren-Kleid, das laut eigenen Angaben rund 200 Stunden Handarbeit erforderte und Elemente des Western-Americana-Stils mit viktorianischen Einflüssen verband.

Neues Filmprojekt über Audrey Hepburn

Beruflich steht für Collins demnächst ein bedeutendes Projekt an: Am 23. Februar bestätigte sie, dass sie Audrey Hepburn (1929-1993) in einem neuen Film über die Entstehung von "Frühstück bei Tiffany" (1961) verkörpern wird.