Drei Jahre nach dem Diebstahl aus einem Hotelschließfach in West Hollywood hat Schauspielerin Lily Collins ihren Verlobungsring zurück. Mit einem emotionalen Instagram-Post ließ sie ihre Fans an dem besonderen Moment teilhaben.
Drei Jahre nach einem Diebstahl in einem Luxushotel hat Schauspielerin Lily Collins (36) ihren Verlobungsring zurück. Am Samstag teilte der "Emily in Paris"-Star in den Instagram-Storys mit, dass das Chicagoer Juweliergeschäft Hakimian Imports Chicago Jewelers ihr den Rosenschliff-Diamantring - ein Einzelstück der Designerin Irene Neuwirth - zurückgeben konnte. "Diesen zuhause zu haben, bedeutet uns SO viel", schrieb Collins und zeigte sich dabei mit dem Ring am Finger. "Ich bin immer noch sprachlos, dass er wieder an meinem Finger ist."