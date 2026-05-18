Der MDR pausiert die Produktion des Dresdner "Tatort" und des Magdeburgers "Polizeiruf 110" für drei Jahre. Die "Tatort"-Kommissare Cornelia Gröschel und Martin Brambach reagieren darauf nun bestürzt - und wenden sich mit einem emotionalen offenen Brief an die Öffentlichkeit.
Die "Tatort"-Kommissare Cornelia Gröschel (38) und Martin Brambach (58) sind "immer noch bestürzt". In einem gemeinsamen offenen Brief, den beide auf ihren privaten Instagram-Seiten veröffentlicht haben, reagieren die Hauptdarsteller des Dresdner "Tatorts" auf die Ankündigung des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR), die Produktion neuer Folgen für drei Jahre auszusetzen. Hintergrund ist die angespannte Finanzlage des Senders, der nach eigenen Angaben vor allem unter der ausgebliebenen Erhöhung des Rundfunkbeitrags leidet. Auch der "Polizeiruf 110" aus Magdeburg ist von der Entscheidung betroffen.