Drehbuchautor Bob Gale im Interview: Wie der Kultfilm Zurück in die Zukunft die Musicalwelt erobert

"Zurück in die Zukunft" schreibt weiter Geschichte - auf der Musicalbühne. Die Erfolgsproduktion von Bob Gale kommt 2026 nach Hamburg. "Menschen, die den Film nie gesehen haben, gehen ins Musical, lieben es und entdecken dadurch erst den Film. Das ist wunderbar", schwärmt der Original-Drehbuchautor.
Als "Zurück in die Zukunft" vor 40 Jahren in die Kinos kam, ahnte wohl niemand, dass der Streifen Filmgeschichte schreiben würde. Zusammen mit den Fortsetzungen von 1989 und 1990 gilt die Reihe vielen bis heute als nahezu perfekte Trilogie.