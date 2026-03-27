Heidi Klum verwandelt auch die Straßen von New York in ihren persönlichen Catwalk. Zuletzt strahlte sie auf dem Weg zum "Project Runway"-Set in einem goldenen Glitzerkleid.

New York wird dieser Tage zu Heidi Klums (52) persönlichen Laufsteg. Während das Model die Dreharbeiten zur 22. Staffel von "Project Runway" absolviert, liefert Klum auf dem Weg zum Set einen Fashion-Auftritt nach dem anderen ab. Den vorläufigen Höhepunkt setzte sie am Donnerstag: Klum strahlte mit einem knielangen Bodycon-Kleid von Christian Siriano aus goldenen Pailletten um die Wette.

Heidi Klum spaziert glitzernd durch New York Das Kleid mit Schlitz hinten fiel schon für sich allein auf, ein besonderer Hingucker war aber das trägerlose, nach oben spitz zulaufende Oberteil, das dem gesamten Look eine skulpturale Note verlieh. Dazu trug Klum schwindelerregend hohe High Heels von Louboutin, sanft gewelltes Haar, große goldene Ohrstecker und eine sechseckige Sonnenbrille mit braunen Gläsern.

Ein Kleid nach dem anderen

Schon in den Tagen zuvor hatte Heidi Klum ein Kleid nach dem anderen präsentiert. Darunter unter anderem ein hautenges grünes Kleid mit Raffungen von Ronny Kobo und ein nachtblaues Paillettenkleid mit enger Korsage am Brustbereich. Dazu natürlich stets farblich abgestimmte High Heels, offene gelockte Haare und jeden Tag eine andere Sonnenbrille.

In New York sucht Heidi Klum aktuell bei der 22. Staffel der TV-Sendung "Project Runway" den besten Nachwuchs-Designer. 2025 kehrte die 52-Jährige nach einigen Jahren Pause als Gastgeberin zu der Fashion-Castingshow zurück. "Es hat sich angefühlt, wie Nach-Hause-Kommen", schwärmte sie damals gegenüber dem US-Magazin "People". Zuvor war sie seit dem Start der Sendung 2004 bei insgesamt 16 Staffeln das Gesicht der Show, ehe sie 2018 gemeinsam mit Mentor Tim Gunn ausstieg. Ihre Nachfolgerin als Gastgeberin war für zwei Jahre Modelkollegin Karlie Kloss. Die neuen Folgen sollen in den USA noch in diesem Jahr ausgestrahlt werden.