Heidi Klum verwandelt auch die Straßen von New York in ihren persönlichen Catwalk. Zuletzt strahlte sie auf dem Weg zum "Project Runway"-Set in einem goldenen Glitzerkleid.
New York wird dieser Tage zu Heidi Klums (52) persönlichen Laufsteg. Während das Model die Dreharbeiten zur 22. Staffel von "Project Runway" absolviert, liefert Klum auf dem Weg zum Set einen Fashion-Auftritt nach dem anderen ab. Den vorläufigen Höhepunkt setzte sie am Donnerstag: Klum strahlte mit einem knielangen Bodycon-Kleid von Christian Siriano aus goldenen Pailletten um die Wette.