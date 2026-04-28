Neues von den "Rosenheim-Cops": Die Dreharbeiten zur 26. Staffel sind angelaufen. Es wird Neuzugänge geben. Aber auch Abschiede stehen bevor.
24 neue Folgen der beliebten ZDF-Reihe "Die Rosenheim-Cops" entstehen aktuell. Während die Verantwortlichen spannende Fälle versprechen, müssen die Zuschauerinnen und Zuschauer sich auch auf einige personelle Veränderungen einstellen. In der 26. Staffel gilt es Abschied nehmen von zwei langjährigen Seriengesichtern. Wie am Montag bekannt gegeben wurde, werden Isabel Mergl (53) und Christian K. Schaeffer (60) das Format verlassen.