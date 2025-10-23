Dream as One: Miley Cyrus steuert Song für neuen Avatar-Film bei

Miley Cyrus hat einen Song für den Soundtrack von "Avatar: Fire and Ash" geschrieben. Für die Sängerin hat das Projekt eine besondere Bedeutung, denn sie war selbst von einem verheerenden Feuer betroffen.

Miley Cyrus (32) hat einen neuen Song für den dritten Teil der erfolgreichen "Avatar"-Filmreihe aufgenommen. Wie Disney mitteilte, wird "Dream as One" im kommenden Film "Avatar: Fire and Ash" von Regisseur James Cameron (71) Teil des Original-Soundtracks. Das Lied wird während des Abspanns des Streifens zu hören sein, der am 17. Dezember 2025 in den deutschen Kinos startet.

Die Single erscheint vorab am 14. November, der ganze Soundtrack wird ab dem 12. Dezember verfügbar sein. Grammy-Gewinnerin Cyrus schrieb "Dream as One" gemeinsam mit den Hit-Produzenten Andrew Wyatt, Mark Ronson und Simon Franglen. Letzterer kennt sich bestens aus mit erfolgreicher Filmmusik: Er gewann Ende der 1990er Jahre bei den Grammys den "Record of the Year"-Preis für "My Heart Will Go On" aus "Titanic".

"Musikalische Medizin" für traumatische Erfahrung

Für Miley Cyrus hat die Mitarbeit an "Avatar: Fire and Ash" eine besondere Bedeutung. In einem Instagram-Post erklärte die Sängerin zu einem kurzen Ausschnitt des Songs, warum ihr das so nahe geht: "Weil ich selbst von einem Brand betroffen war und aus der Asche wieder auferstanden bin, hat dieses Projekt eine tiefe Bedeutung für mich", schrieb sie auf der Plattform.

Bei den verheerenden Waldbränden in Südkalifornien im November 2018 hatten Cyrus und ihr damaliger Partner Liam Hemsworth (35) ihr gemeinsames Haus in den Flammen verloren.

Die Sängerin dankte Regisseur James Cameron für die Gelegenheit, diese traumatische Erfahrung in "musikalische Medizin" verwandeln zu dürfen. "Die Themen des Films - Einheit, Heilung und Liebe - finden tiefen Widerhall in meiner Seele", erklärte Cyrus. Nun "selbst ein kleiner Stern in dem Universum zu sein, das die 'Avatar'-Familie geschaffen hat", sei für sie ein "wahr gewordener Traum".

Starbesetzung für dritten "Avatar"-Teil

"Avatar: Fire and Ash" führt zurück auf den erdähnlichen Mond Pandora. Mit dabei sind Stars wie Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver oder Kate Winslet. Es ist die Fortsetzung zum überaus erfolgreichen ersten "Avatar"-Film "Aufbruch nach Pandora" von 2009 und dessen Nachfolger "Avatar: The Way of Water" aus dem Jahr 2022. Für 2029 und 2031 sind bereits weitere Teile geplant.

Neue Musik von Miley Cyrus gab es zuletzt im vergangenen Mai, als sie mit "Something Beautiful" ihr neuntes Studioalbum veröffentlichte.