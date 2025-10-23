Dream as One: Miley Cyrus steuert Song für neuen Avatar-Film bei

Miley Cyrus hat einen Song für den Soundtrack von "Avatar: Fire and Ash" geschrieben. Für die Sängerin hat das Projekt eine besondere Bedeutung, denn sie war selbst von einem verheerenden Feuer betroffen.
Miley Cyrus (32) hat einen neuen Song für den dritten Teil der erfolgreichen "Avatar"-Filmreihe aufgenommen. Wie Disney mitteilte, wird "Dream as One" im kommenden Film "Avatar: Fire and Ash" von Regisseur James Cameron (71) Teil des Original-Soundtracks. Das Lied wird während des Abspanns des Streifens zu hören sein, der am 17. Dezember 2025 in den deutschen Kinos startet.