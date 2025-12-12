Dorotheen-Quartier Stuttgart: Schwarzwälder Handwerkskunst trifft auf Stuttgarter Luxus
Bis zum 13. Dezember finden noch die Eröffnungstage statt. Foto: Torsten Ströbele

Design, Komfort, Rabatte: Das Dorotheen-Quartier hat einen neuen Mieter. Auf 330 Quadratmetern zeigt Rolf Benz, was er in Nagold an Möbeln herstellt.

Porsche, Tiffany oder Louis Vuitton: Das sind nur einige der klangvollen Namen, die im Dorotheen-Quartier in Stuttgart zu lesen und zu finden sind. Neu dabei ist nun auch das Rolf Benz Haus Stuttgart. Dort, wo im September das Selfie-Museum seine Türen für immer schloss und zuvor die Modemarke Diesel zu Hause war, ist nun das Unternehmen mit Sitz in Nagold eingezogen. Unterzeichnet wurde ein Pop-up-Vertrag über 16 Monate.

 

Am Rande des Schwarzwalds gestaltet und produziert das Unternehmen Rolf Benz seit 1964 innovative Polsterkultur – derzeit mit rund 420 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Neben Sitzmöbeln hat das Unternehmen Rolf Benz auch Couch- und Esstische, Betten, Schränke und Outdoormöbel im Programm.

Im Dorotheen-Quartier findet man an der Eduard-Breuninger-Straße 6 auf 330 Quadratmetern einen Querschnitt vom Angebot des Unternehmens. Bis zum 13. Dezember werden die Eröffnungstage mit einigen Überraschungen und Preisnachlässen gefeiert.

 