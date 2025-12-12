Dorotheen-Quartier Stuttgart: Schwarzwälder Handwerkskunst trifft auf Stuttgarter Luxus

Design, Komfort, Rabatte: Das Dorotheen-Quartier hat einen neuen Mieter. Auf 330 Quadratmetern zeigt Rolf Benz, was er in Nagold an Möbeln herstellt.
Porsche, Tiffany oder Louis Vuitton: Das sind nur einige der klangvollen Namen, die im Dorotheen-Quartier in Stuttgart zu lesen und zu finden sind. Neu dabei ist nun auch das Rolf Benz Haus Stuttgart. Dort, wo im September das Selfie-Museum seine Türen für immer schloss und zuvor die Modemarke Diesel zu Hause war, ist nun das Unternehmen mit Sitz in Nagold eingezogen. Unterzeichnet wurde ein Pop-up-Vertrag über 16 Monate.