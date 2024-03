Dorotheen Quartier in Stuttgart

1 Das Fyra-Kollektiv vor dem Umzug. Der Concept Store feiert 2024 sein fünfjähriges Bestehen. Foto: privat

Das Designer-Kollektiv Fyra bleibt dem Dorotheen Quartier erhalten. Die Eröffnung des neuen Ladens wird am Samstag, 16. März, an der Karlstraße 3 gefeiert.











Noch haben die Handwerker ihre Arbeit nicht beendet. Doch die Ladenfläche an der Karlstraße 3 im Dorotheen Quartier nimmt von Tag zu Tag mehr Gestalt an. Die Eröffnung des neuen Fyra Concept Stores rückt immer näher. Am Samstag, 16. März, wird von 10 bis 20 Uhr groß gefeiert – mit Blumengeschenken, einem DJ, einer Bar und Snacks. Alle Designerinnen und Designer des Fyra Kollektivs werden da sein, um das neue, etwas abgeänderte Ladenkonzept zu präsentieren.