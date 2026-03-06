Passend zum Weltfrauentag gerät Kommissarin Brasch im "Polizeiruf 110: Your Body, My Choice" in den brisanten Konflikt zwischen Abtreibungsbefürwortern und militanten Gegnern. Lohnt sich der neue Krimi aus Magdeburg?
Passend zum Internationalen Weltfrauentag am 8. März setzt sich der "Polizeiruf 110" aus Magdeburg mit einem Thema mit richtig viel Sprengkraft auseinander: dem Recht von Frauen auf Abtreibung. Kommissarin Doreen Brasch (Claudia Michelsen, 57) muss in "Your Body, My Choice" (20:15 Uhr im Ersten) den Tod einer jungen Arzthelferin aufklären, die bei einem Fahrradunfall ums Leben kam. Dahinter verbirgt sich eine Geschichte über Schwangerschaftsabbrüche, Abtreibungsgegner und vor allem starke Frauen.