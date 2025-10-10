Doppelhaushalt Stuttgart: Hunde, Anwohnerparken, Kita-Plätze – dafür sollen Stuttgarter mehr zahlen

Um Haushaltslöcher zu stopfen, plant die Stadt Stuttgart eine Reihe von Gebühren für Bürger zu erhöhen. Das ist geplant.
Wegen stark sinkender Gewerbesteuereinnahmen steht Stuttgart vor einem Sparhaushalt. In dem von Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) vorgestellten Entwurf für den Doppelhaushalt 2026/27, über den der Gemeinderat befinden muss, ist ein Planungsstopp für alle nicht begonnenen Investitionsmaßnahmen vorgesehen. Das sei eine „für alle stark spürbare Bremsung“, so Nopper. Gleichzeitig werden eine Reihe von Maßnahmen vorgeschlagen, um die Einnahmen der Stadt zu erhöhen. Diese sind im einzelnen: