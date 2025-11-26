Doppelhaushalt 2026/27: Wo soll in Stuttgart in der Kultur gespart werden?

Stuttgart muss sparen – auch in der Kulturförderung. CDU und Grüne im Gemeinderat haben eigene Vorschläge entwickelt. Was steht drin?
Die Zahl kann beeindrucken: Zwischen 2014 und 2025 hat sich die jährliche Kulturförderung in Stuttgart von 22 Millionen Euro auf 49 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Auch, wenn man alle Negativvorzeichen von gestiegenen Personalkosten, gestiegenen Mietkosten und deutlicher Inflation hinzurechnet, bleibt für die vergangenen zehn Jahre ein klares Bekenntnis des Stuttgarter Gemeinderates und der Stadtspitze zum Kulturstandort Stuttgart.