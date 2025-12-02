Als Dirigent weltweit gefragt, ist Cornelius Meister als Generalmusikdirektor der Oper Stuttgart stets hoch engagiert. Jetzt mit einem offenen Brief. Was steht drin?
Für 2026 hat Cornelius Meister, Generalmusikdirektor der Staatsoper Stuttgart und des Staatsorchesters Stuttgart, seinen Rückzug aus Stuttgart angekündigt. Weniger kämpferisch für sein Orchester wie für die Staatstheater an sich zeigt sich Meister deshalb keineswegs. Jetzt wagt sich der Star-Dirigent erneut ins Scheinwerferlicht. Anlass sind die aktuellen Entwicklungen rund um die Verhandlungen über den Doppelhaushalt der Stadt Stuttgart 2026/2027.