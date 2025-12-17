Diesen Freitag, 19. Dezember, werden Stuttgarts Gemeinderäte kaum so schnell vergessen. Zu beschließen ist in abschließender dritter Lesung der mit harten Einschnitten in allen Bereichen gespickte Doppelhaushalt 2026/2027. Hart trifft es aus Sicht der Beteiligten die Themen Bildung, Soziales und Kultur – also will man an diesem Donnerstag, 18. Dezember, noch einmal Flagge zeigen im Stuttgarter Rathaus.

45000 Unterschriften gegen die Haushaltskürzungen in Stuttgart Mehr als 45 000 Unterschriften trägt die Petition gegen Kürzungen in den Feldern Bildung, Soziales und Kultur, kurz vor 9 Uhr am Donnerstagmorgen will man das bürgerschaftliche Unterstützungs-Votum an Stuttgarts auch für Kultur zuständigen Ersten Bürgermeister Fabian Mayer (CDU) übergeben. An der Ratlosigkeit führender Kulturarbeitender wird dies jedoch kaum etwas ändern. Völlig ungelöst sind aus Sicht der Beteiligten alle Fragen, die sich mit aktuellen künstlerischen Äußerungen beschäftigen. Ob Württembergischer Kunstverein Stuttgart, Theater Rampe oder Musik der Jahrhunderte mit dem Festival Eclat – die Sorgen gelten überall den Eigenanteilen an den für die Programme unverzichtbaren Drittmitteln aus nationalen oder gar internationalen Töpfen.

Christine Fischer ist Intendantin von Musik der Jahrhunderte in Stuttgart Foto: MdJ

Fassungslos macht etwa Christine Fischer, Intendantin von Musik der Jahrhunderte, die aus ihrer Sicht oberflächliche Betrachtung der Verhältnisse. „Die Strategie ist aktuell“, sagt Fischer, „die Festivals mit Kürzungen von 20 Prozent oder 50 Prozent zu belasten, um die Kürzungen bei den Basisetats – aktuell sechs Prozent – nicht noch höher ansetzen zu müssen“. Dies aber gehe bei Musik der Jahrhunderte und Eclat, dem Festival für Neue Musik, an der Realität vorbei. „Bei Produktionshäusern wie Musik der Jahrhunderte“, sagt Christine Fischer, „sind Festivals die existenzielle Basis der Arbeit“. Und weiter: „Eclat ist der Dreh- und Angelpunkt für alle internationalen Koproduktionen. Aus dem Eclat-Budget werden also auch unsere Eigenmittel für Koproduktionen und Projektförderanträge bestritten. Das ist die Basis der Neuen Vocalsolisten, die anerkannt Weltspitze in ihrem Genre sind, aber keinen eigenen Etat haben. Wenn diese Eigenbeteiligung wegfällt, verlieren sie allen Handlungsspielraum. Und die wichtigste Bühne für ihre Arbeit.“

Jürgen Sauer, kulturpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Stuttgarter Rathaus, macht jedoch eine andere Rechnung auf. „Wenn wir“, sagt Sauer, dessen Fraktion gemeinsam mit den Grünen ein erstes umfangreiches Kürzungspapier vorgelegt hatte, „nicht mit unserem gemeinsamen Antrag gezielt bei der Festivalförderung sowie einzelnen Förderungen mehr reduziert und gestrichen hätten, läge die pauschale Kürzungshöhe aktuell nicht bei sechs, sondern bei knapp 13 Prozent, wäre also doppelt so hoch“. Sauer, dessen mit Fabian Mayer abgestimmter Vorstoß, die Kultur-Einsparsumme von zehn auf fünf Millionen Euro pro Jahr zu reduzieren, im Sturm rasant steigender Mindereinnahmen der Stadt unterging, sieht offenbar auch keinen Spielraum für Nachverhandlungen. Im Gegenteil: Sauer stimmt auf dürre Jahre ein, wenn er sagt: „Wir werden auch in den weiteren Haushaltsberatungen der nächsten Jahre zu zusätzlichen Einsparungen im Kulturbereich gezwungen sein.“

In Stuttgart drohen weitere Einsparungen bei der Kultur

Derweil sieht Bastian Sistig bereits das Datum 1. Januar 2026 und das Inkrafttreten der Kürzungen im Kulturetat der Stadt Stuttgart als Zeitpunkt für ein unausweichliches Programm-Aus im Stadttheater Rampe. 6,15 Prozent Kürzung im institutionellen Zuschuss (knapp 55 000 Euro pro Jahr), rechnet der Rampe-Intendant vor, „entsprechen über der Hälfte unseres Programmetats, den wir bisher sehr erfolgreich dafür einsetzen konnten, Drittmittel zu akquirieren“. 2025 seien dies „mehr als 350 000 Euro an zusätzlichen Programmmitteln, die nach Stuttgart fließen“. „Ohne Eigenmittel im Programmbereich“ aber sei „die Akquise von Drittmitteln kaum möglich“. Eine Rechnung, die zuvor bereits Iris Dressler und Hans D. Christ als Leitungsduo für den Württembergischen Kunstverein Stuttgart aufgemacht hatten.

Auch die Zuschüsse an die Staatstheater Stuttgart kürzt die Stadt erheblich Foto: dpa

Kaum trösten dürfte schließlich die Verantwortlichen der Staatstheater Stuttgart, dass offenbar mitten hinein in das Ringen um eklatante Einsparungen von 4,4 (2026) beziehungsweise 4,7 Millionen Euro (2027) allein durch die Stadt und mitten hinein in das grundsätzliche Infragestellen des Interim-Theaters am Nordbahnhof während der geplanten Erweiterung und Sanierung des Staatstheater-Areals am Oberen Schlossgarten der Wettbewerb für die städtebauliche Neuentwicklung auf der Fläche des heutigen Kulissengebäudes an der Konrad Adenauer-Straße gestartet werden soll. Wirrnisse wohin man schaut? Stuttgarts Erster Bürgermeister Fabian Mayer hält dagegen und empfiehlt „beim Blick auf unsere Stadt ganz grundsätzlich – und in Kulturfragen sowieso – eine selbstbewusste Haltung“. „In Stuttgart“ sagt Mayer mit dem Hut des Kulturbürgermeisters, „gibt es manchmal einen gewissen Hang zur Selbstverzwergung, für die es nicht nur in Kulturfragen keinen Anlass gibt“.

Am Tag der Entscheidung kein Protest im Stuttgarter Rathaus

Obgleich sehr viel bereits in den beiden bisherigen nicht öffentlichen Haushaltslesungen entschieden wurde, die Kürzungen im Kulturbereich beschlossen sind, richten sich an diesem Freitag, 19. Dezember, viele Augen auf das Geschehen im Stuttgarter Rathaus. Wird die Kultur noch einmal mit eigenen Aktionen vor Ort auf sich aufmerksam machen? Nein, heißt es übereinstimmend aus der so vielfältigen Szene. Als Zeichen der Resignation will man dies aber „auf keinen Fall“ verstanden wissen.