Doppelgängermord von Ingolstadt: Amazon zeigt Doku Der Insta-Mord

Der Fall schockte 2022 die Öffentlichkeit: Eine Frau soll über Instagram eine Doppelgängerin gesucht haben und sie mit einem Komplizen ermordet haben. Amazon zeigt mit "Der Insta-Mord" jetzt die erste Doku zu dem Verbrechen. Ein Trailer liefert weitere Details.

Die erste Doku zu dem als Doppelgängermord von Ingolstadt bekannt gewordenen Verbrechen steht in den Startlöchern. Amazon Prime Video veröffentlicht "Der Insta-Mord" ab dem 16. Oktober 2025. Die Produktionsfirma beetz brothers film production hatte das Projekt bereits vor einem halben Jahr angekündigt, damals noch unter dem Arbeitstitel "Kill My Doppelgänger".

Der wahre Fall machte im Sommer 2022 Schlagzeilen. In Ingolstadt wurde in einem Auto die Leiche einer jungen Frau entdeckt. Es soll sich bei dem Opfer um Shahraban K. handeln. Doch bei der Obduktion stellt sich heraus, dass die Tote die 23-jährige Khadidja O ist. Das vermeintliche Opfer wird kurz darauf in einer Pizzeria gesehen - und verhaftet.

Mord an Doppelgängerin, um Tod vorzutäuschen

Der Vorwurf: Shahraban K. soll über Instagram eine Frau gesucht haben, die ihr ähnlich sieht. Die wollte sie ermorden, um ihren Tod vorzutäuschen. Mit diesem Schritt wollte die Deutsch-Irakerin aus ihrem jesidischen Clan entkommen, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Bei der Gerichtsverhandlung zeigten sich jedoch Widersprüche und Unklarheiten in Bezug auf das Motiv.

Das Landgericht Ingolstadt war aber von dem Ablauf der Tat überzeugt. Shahraban K. soll ihre Doppelgängerin in einen Wald bei Heilbronn gelockt haben. Dort soll ein Komplize die arglose Beauty-Bloggerin mit 56 Messerstichen getötet haben. Das Gericht sprach Shahraban K. im Dezember 2024 schuldig. Sie muss wie ihr Komplize 15 Jahre in Haft.

In der Doku "Der Insta-Mord", zu der es nun auch einen ersten Trailer gibt, kommen in einer Mischung aus Interviews und Spielszenen Familienmitglieder der Täter zu Wort. Der Ex-Mann von Shahraban K., der sich kurz vor der Tat von ihr trennte, äußert sich laut den Produzenten erstmals zu dem Fall.