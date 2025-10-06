Doppelgängermord von Ingolstadt: Amazon zeigt Doku Der Insta-Mord

Der Fall schockte 2022 die Öffentlichkeit: Eine Frau soll über Instagram eine Doppelgängerin gesucht haben und sie mit einem Komplizen ermordet haben. Amazon zeigt mit "Der Insta-Mord" jetzt die erste Doku zu dem Verbrechen. Ein Trailer liefert weitere Details.
Die erste Doku zu dem als Doppelgängermord von Ingolstadt bekannt gewordenen Verbrechen steht in den Startlöchern. Amazon Prime Video veröffentlicht "Der Insta-Mord" ab dem 16. Oktober 2025. Die Produktionsfirma beetz brothers film production hatte das Projekt bereits vor einem halben Jahr angekündigt, damals noch unter dem Arbeitstitel "Kill My Doppelgänger".