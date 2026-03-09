Dopamine Fasting: Kann man das Gehirn wirklich entstimulieren?

Smartphones, Videospiele, Social Media: Unser Gehirn steht unter Dauerfeuer. Der Trend Dopamine Fasting verspricht einen Reset durch gezielten Verzicht. Doch kann man das Belohnungssystem wirklich neu kalibrieren?
Egal, wo wir hinschauen: Ständig pingt, leuchtet und vibriert es. Da klingt ein Versprechen verlockend einfach: Ein paar Tage Verzicht auf Smartphone, Videospiele und Junkfood sollen ausreichen, um das Gehirn "zurückzusetzen" und die Lebensfreude zurückzuholen. Der Trend nennt sich Dopamine Fasting und hat seinen Ursprung im Silicon Valley, wo Tech-Elite und Biohacker versuchen, ihre neurologische Hardware zu optimieren. Funktioniert das wirklich?