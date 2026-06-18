Dokville-Filmfest in Stuttgart: Das sagt Boris Palmer zur Insolvenz des Marienhospitals

Der „Dokville“-Dokumentarfilm-Branchentreff in Stuttgart lockt mit hochkarätig besetzten Podiumsdiskussionen. Auch Boris Palmer war dort – und sprach über die Situation von Kliniken.
Der Dokumentarfilm-Branchentreff „Dokville“ in Stuttgart hat am Donnerstag viel Prominenz in die Landeshauptstadt gelockt. Unter dem Motto „Demokratie“ unter Druck gelang es den Veranstaltern vom Haus des Dokumentarfilms große Namen im Hospitalhof für Podiumsdiskussionen zusammenzubringen: Joachim Gauck, Bundespräsident a. D. war da, Prinzen-Frontmann Sebastian Krumbiegel, Linken-Urgestein Dietmar Bartsch und Tübingens OB-Boris Palmer (parteilos).