Anlässlich des 80. Geburtstags von Udo Lindenberg zeigt die ARD die TV-Doku "UDO! Rebell. Rockstar. Ikone." Bill und Tom Kaulitz, Jan Josef Liefers und andere Prominente erzählen darin, was den Panik-Rocker zur Legende machte.
Udo Lindenberg wird 80 - und die ARD widmet dem Panik-Rocker eine Doku. "UDO Rebell. Rockstar. Ikone.", heißt das Porträt, das die Geschichte eines Künstlers nachzeichnet, der sich nie damit begnügte, einfach nur Musik zu machen. Ausgangspunkt ist das Hotel Atlantic in Hamburg, Lindenbergs Wohn- und Arbeitsort seit Jahrzehnten, von dem aus er auf ein Leben zurückblickt, das an Widersprüchen und Wendepunkten kaum zu überbieten ist.