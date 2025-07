In seinem neuesten Dönerpreis-Index hat der Lieferdienst-Gigant Lieferando die Preisentwicklung des Döners in Deutschland analysiert. Dabei wurden rund 36 Städte verglichen, darunter Stuttgart, Karlsruhe und Mannheim.

Für die Erhebung wurden in den Städten alle Bestellungen im März 2025 mit dem Keyword „Döner“ erfasst. Im Vergleich zum Jahr 2023 ist der Preis für einen Lieferdöner um knapp vier Prozent gestiegen – von 7,74 Euro auf 8,03 Euro.

So viel kostet der Döner in Stuttgart

In Stuttgart lag der durchschnittliche Dönerpreis bei 8,61 Euro. Damit gehört die Landeshauptstadt laut Index zu den Städten mit den höchsten Dönerpreisen in Deutschland (Platz fünf). Im Vergleich zum Vorjahr ist der Döner dort um etwa 3,36 Prozent teurer geworden. Damit ist Stuttgart jedoch selbst in Baden-Württemberg nicht Vorreiter. Mit 9,75 Euro zahlt man in Karlsruhe den höchsten Preis für einen Döner. Bundesweit liegt die Stadt damit sogar auf Platz zwei.

Ulm (7,65 Euro) und Mannheim (7,52 Euro) liegen unter dem Bundesdurchschnitt. In Mannheim ist der Preis jedoch seit 2023 um knapp 13,08 Prozent angestiegen.

Starker Döner-Preisanstieg in Frankfurt

Auch die Frankfurter müssen einen teureren Döner in Kauf nehmen. Zwischen 2023 und 2025 ist der Dönerpreis hier um 24,69 Prozent angestiegen. Mit 8,99 Euro liegt die hessische Landeshauptstadt damit deutschlandweit auf Platz vier. München hingegen darf sich freuen: Dort ist der Preis von 9,58 Euro um 11,27 % auf 8,50 Euro gesunken.

Zur Überraschung mancher ist Flensburg mit 9,77 Euro die Stadt mit dem teuersten Döner in Deutschland. Den günstigsten Döner gibt es in Halle für 5,79 Euro. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Paderborn mit 6,50 Euro und Osnabrück mit 6,54 Euro.

560 Döner in einem Jahr

Trotz steigender Preise bleibt der Döner in Deutschland nach wie vor eine der beliebtesten Mahlzeiten. Im vergangenen Jahr wurde in Iserlohn mit einer Einzelbestellung von 99 Dönern die höchste Menge in einer Bestellung verzeichnet. Ein besonders großer Döner-Fan bestellte zudem innerhalb eines Jahres insgesamt 560 Döner über Lieferando – das entspricht durchschnittlich rund 1,5 Döner pro Tag.