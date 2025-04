Döner-Debatte in Essingen: Jugendliche fordern Döner-Imbiss – trotz Widerstand

1 Der 18-jährige Lucas Fuchs fordert in einer Petition einen Dönerladen für Essingen. Foto: dpa/Jason Tschepljakow

In Essingen sorgt die Forderung nach einem Döner-Imbiss für Diskussionen. Jugendliche wünschen sich einen Treffpunkt, während Anwohner Bedenken äußern.











In der letzten Zeit war der Döner viel in den Schlagzeilen. Mal geht es um die gestiegenen Dönerpreise, mal um vegetarische Alternativen. Nun gibt es auch in Essingen, einem kleinen 6.500-Einwohner-Städtchen östlich von Stuttgart, eine Debatte um das Grillfleisch im Fladenbrot. Dort scheiden sich nämlich die Geister darüber, ob das Dorf einen eigenen Döner-Imbiss braucht. Vor allem die Jugendlichen wünschen sich so einen Laden – und haben Ende Februar eine Online-Petition gestartet, die „Döner für Essingen“ fordert.