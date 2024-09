DLRG-Rettungszentrum in Hofen vor dem Abriss: Ein Neubau für die Lebensretter

DLRG-Rettungszentrum in Hofen vor dem Abriss

5 Das DLRG-Rettungszentrum in Stuttgart-Hofen wird ausgeräumt, dann abgerissen – und neu gebaut. Foto: Iris Frey

Vor acht Jahren war das Haus der Lebensretter in Hofen am Neckarufer überschwemmt worden. Jetzt soll es abgerissen und neu gebaut werden. Noch fehlt die Baufreigabe.











Antonio Cipriano ist seit 2018 Vorsitzender des Bezirks Stuttgart der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG). Er hofft, dass bald die Baufreigabe von der Stadt Stuttgart für einen Neubau des DLRG-Domizils in Hofen kommt. Fest steht: Seit Freitag wird das bestehende Gebäude nahe des Max-Eyth-Sees leer geräumt, und am Montag soll die Demontage beginnen. Das sind dann erste sichtbare Zeichen dafür, dass sich in und um das Gebäude, welches als ehemaliges Bootshaus Sonder zwischen 1900 und 1915 einst gebaut wurde, etwas tut.