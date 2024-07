Ditzingen: Nutzer für ein halbes Jahr

Die Bezeichnung hält sich im Sprachgebrauch, die Bibliothek ist immer noch sehr häufig eine Bibliothek. Doch die Ditzinger Einrichtung hat sich längst zum Medienhaus entwickelt, das Wert auf Aufenthaltsqualität für Kinder und Erwachsene legt. Die Nutzerbedingungen passen sich entsprechend an, wie aktuell das Beispiel aus Ditzingen zeigt. Dort gibt es nun für sieben Euro auch Nutzerausweise, die lediglich für ein halbes Jahr gültig sind.

Seit Jahren verleiht die Bibliothek neben Medien im klassischen Sinne, auch Geräte wie etwa ebook-Reader oder für Kinder auch Tonie-Boxen oder Tiptoi-Stifte. Musik, Filme, aber auch Kunstwerke können in dem zentral gelegenen Gebäude am Laien außerdem geliehen werden.

Lesen Sie auch

Mit der jüngsten Änderung der Benutzungsordnung wird Nutzern zudem ein neues Angebot gemacht – eine Halbjahresgebühr. Wer diese entrichtet, kann das Angebot der Stadtbibliothek gegen eine Gebühr von sieben Euro sechs Monate lang nutzen. Zudem wurde der Zugang zum Kunden-Wlan vereinfacht: Kunden können sich selbstständig mit ihrem eigenen Endgerät einloggen. Und Computerarbeitsplätze sind nun mit zeitlicher Beschränkung kostenfrei zugänglich – für Kunden gilt eine Stunde, für Gäste 30 Minuten. Teurer wird es hingegen für jene, die ihren Ausweis verloren haben oder das entliehene Medium nur in Teilen zurückgeben. „Ab sofort werden hierfür 2,50 Euro berechnet“, teilt die Stadt mit.

Die öffentlichen Gebäude sind inzwischen Leseort, Café und Begegnungsstätte gleichermaßen. Heute gelten Bibliotheken als wichtiger Teil einer guten Infrastruktur für Bildung und Forschung – sie Orte für gesellschaftlichen Zusammenhalt, Orte gegen Einsamkeit und bieten einen niederschwelligen Zugang zur Kultur. Letztlich sollen sie dazu beitragen, gleichwertige Lebensverhältnisse herzustellen.

Die Stadt Ditzingen hat neben der Bibliothek in der Kernstadt über die Jahre hinweg an ihren Zweigstellen in den Teilorten festgehalten – auch wenn es vereinzelt im Gemeinderat Vorstöße gab, daran zu rütteln. Sie waren nicht mehrheitsfähig.

Laut dem Jahresbericht für 2022 hatte die Einrichtung 2022 einen Medienbestand von insgesamt knapp 94 000 Medien – und war im Vergleich zum Vorjahr um rund ein Prozent gewachsen. Knapp ein Drittel der Medien sei rein digital abrufbar gewesen, heißt es in dem öffentlichen Jahresbericht. Die Ausleihzahlen waren um knapp sechs Prozent gesteigert worden. Einschließlich Onleihe hatte jeder Ditzinger statistisch 3,8 Medien ausgeliehen. 613 Nutzer hatten sich neu angemeldet, um Medien zu entleihen.

werwr