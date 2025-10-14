Ditzingen/ Gerlingen/ Leonberg: Zwei Megabaustellen stauen den Verkehr

Nichts geht mehr: Wer im Berufsverkehr dieser Tage zwischen Leonberg, Gerlingen und Ditzingen unterwegs ist, muss im Zweifel viel Zeit mitbringen.

Eigentlich hätten die Bauarbeiten bereits beendet sein sollen. Doch die Strecke zwischen Gerlingen und Leonberg ist nach wie vor gesperrt. Wie das Landratsamt mitteilt, werden die Arbeiten später beendet als geplant. „Die Fertigstellung der Baustelle in Gerlingen verschiebt sich um zwei Wochen“, teilt die Behörde mit. Mit dem Ende der Baustelle ist damit erst Ende Oktober zu rechnen. Im November soll dann die Straße zwischen Leonberg und Gerlingen wieder befahrbar sein. Grund für die Verzögerung seien Wasserleitungsarbeiten der Stadt und zusätzliche Leerohrverlegungen für den Energieversorger Netze BW.

Baustelle führt zu Behinderungen bis Ende Oktober

Das Regierungspräsidium Stuttgart erneuert den Fahrbahnbelag auf der B 295 zwischen der Kreuzung Herdweg, Weilimdorfer Straße und Siemensstraße und der Kreuzung B 295, Flachter und Gerlinger Straße. Dabei wird die B 295 abschnittweise gesperrt sein. Derzeit wird im Bereich der südlichen Seite der B 295 in Fahrtrichtung Stuttgart gearbeitet. Die Einfahrt von der B 295 aus Fahrtrichtung Stuttgart in die Zeissstraße ist abschnittweise möglich.

Die Aus- und Auffahrrampen zwischen der A 81 und der B 295 erhalten laut dem Regierungspräsidium Stuttgart ebenfalls einen neuen Asphaltbelag. Die Ausfahrtsrampen der A 81 Anschlussstelle S-Feuerbach bleiben dafür bis Sonntag, 19. Oktober, voll gesperrt.

Bund investiert 2,5 Millionen Euro

Die Auffahrtsrampen bleiben bis Dienstag, 21. Oktober, voll gesperrt. Im Anschluss, bis einschließlich Freitag, 31. Oktober 2025, wird auf der nördlichen Seite der B 295 in Fahrtrichtung Ditzingen gearbeitet. Die Rampen zur A 81 können in diesem Zeitraum wieder befahren werden. Ein Einbiegen von der A 81 kommend auf die B 295 in Fahrtrichtung Ditzingen wird nicht möglich sein, lediglich in Richtung Stuttgart. Der Bund investiert mit der Maßnahme rund 2,5 Millionen Euro.