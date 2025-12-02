Diskussion über Schleyerhalle: Jedes Konzert eine Tüftelei – warum wohl nur ein Neubau helfen wird

Was tun mit der Schleyerhalle? Da drücken sich Stadt und Stadträte um eine Antwort. Doch wer einmal dort ein Konzert begleitet, vom Aufbau zum Ende, der weiß: Nur ein Neubau hilft.
Es beginnt mit Kopfzerbrechen. Und Stirnrunzeln. Immer. Johannes Mey ist Technischer Leiter in der Schleyerhalle. Er sorgt also dafür, dass sich die Halle von einer Motocross-Arena in eine Reithalle und in eine Konzertbühne verwandelt. Oftmals binnen 24 Stunden. Immer verlangt das Tüfteln, Puzzeln und ganz viel Improvisation.