Diskussion in Fellbach: Bekommt Fellbach bald sein eigenes FE-Autokennzeichen?

Fellbach, die Stadt am Fuße des Kappelbergs, treibt ihre Ambitionen für ein eigenes Autokennzeichen mit Vehemenz voran. Die Chancen für einen Erfolg stehen besser denn je.
Die Oberbürgermeisterin hielt ihre Überraschung zunächst noch verborgen, doch dann zauberte Gabriele Zull das bisher unterhalb der Verwaltungsbank platzierte Autokennzeichen hervor und präsentierte es den begeisterten Stadträten und auch dem Auditorium im großen Sitzungssaal des Rathauses in Fellbach (Rems-Murr-Kreis). Wichtig waren insbesondere die Buchstaben auf dem Schild, das diese Aufschrift trug: „FE IN 2006“.