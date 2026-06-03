Diskussion in Fellbach: Bekommt Fellbach bald sein eigenes FE-Autokennzeichen?

Fellbach, die Stadt am Fuße des Kappelbergs, treibt ihre Ambitionen für ein eigenes Autokennzeichen mit Vehemenz voran. Die Chancen für einen Erfolg stehen besser denn je.

Die Oberbürgermeisterin hielt ihre Überraschung zunächst noch verborgen, doch dann zauberte Gabriele Zull das bisher unterhalb der Verwaltungsbank platzierte Autokennzeichen hervor und präsentierte es den begeisterten Stadträten und auch dem Auditorium im großen Sitzungssaal des Rathauses in Fellbach (Rems-Murr-Kreis). Wichtig waren insbesondere die Buchstaben auf dem Schild, das diese Aufschrift trug: „FE IN 2006“.

Denn Fellbach geht aufs Ganze. Vor knapp zwei Jahren rauschte bereits eine Kampagne durch den Blätterwald und die Medienlandschaft, wonach mehrere Kommunen die Gelegenheit nutzen wollten, sich zu ihrer jeweiligen Stadt auch durchs eigene Autokennzeichen zu bekennen. Hintergrund war eine bundesweite Initiative, angeregt durch Professor Dr. Ralf Bochert von der Hochschule Heilbronn, zur Liberalisierung des Kfz-Kennzeichen-Systems.

Liberalisierung der Kennzeichen

Auch Fellbach zeigte Interesse. Gabriele Zull erklärte seinerzeit zu den besonderen Kennzeichen: „Für viele Menschen sind sie eine Möglichkeit, ihre Identifikation mit ihrer Stadt zum Ausdruck zu bringen.“ Danach schien die Aktion allerdings etwas im Sande zu verlaufen, öffentlich war eher wenig zu vernehmen.

Nun allerdings kommt erheblich Bewegung in die Sache. In seiner Sitzung vom 6. März dieses Jahres hat der Bundesrat auf Initiative des Landes Hessen eine Entschließung auf den Weg gebracht, die den Titel trägt: „Lokale Identifikation und Verbundenheit durch eine Liberalisierung der Kennzeichen.“

Entsprechend der schriftlichen Erläuterungen der Leiterin des Fellbacher Amts für Wirtschaftsförderung, Anette Popp, unterstützen insgesamt 120 Mittelstädte im Bundesgebiet die Initiative. Und: „Inzwischen haben auch über 20 weitere baden-württembergische Kommunen erklärt, dass sie ein eigenes Kennzeichen anstreben.“

Neben Fellbach umfasst die Liste an interessierten Städten ihren Angaben zufolge – Stand Mitte April – im Rems-Murr-Kreis noch Schorndorf und Winnenden, außerdem im Großraum Stuttgart noch Städte wie Herrenberg, Kirchheim unter Teck oder Sindelfingen und etwas weiter entfernt Albstadt, Ellwangen, Giengen an der Brenz, Hockenheim, Nagold oder Weingarten.

Im Rems-Murr-Kreis gibt’s derzeit nur „WN“ und „BK“

Bundesweit sind es rund 300 Fälle, bei denen bereits vor Jahrzehnten ausgelaufene Kennzeichen als sogenannten Altkennzeichen, wieder eingeführt werden durften. Deshalb ist im Rems-Murr-Kreis neben dem Kennzeichen „WN“ auch das Kennzeichen „BK“ erlaubt, das vorwiegend im Backnanger Raum genutzt wird.

Diese Regelung, so Popp, „erzeugt eine weitere Verschärfung der Schieflage in der Wahrnehmung von Städten, weil nun zum Teil kleinere Städte eine eigene Kennung haben, da sie früher Kreisstadt waren“. Deshalb ist es im Rems-Murr-Kreis neben dem Kennzeichen „WN“ auch das Kennzeichen „BK“ erlaubt, das vorwiegend im Backnanger Raum genutzt wird.

Derzeit noch eine Montage, eventuell bald Wirklichkeit: FE-Kennzeichen vor der Fellbacher Lutherkirche. Foto: Herrmann

In Fellbach, der mit 46.000 Einwohnern nach Waiblingen zweitgrößten Stadt im Rems-Murr-Kreis und noch vor Schorndorf und Backnang liegend, empfindet man das als ungerecht – und setzt deshalb auf die neue Liberalisierungsinitiative und das „Kennzeichen FE“.

Diese Kennzeichen „ist für uns eine wichtige Sache“, gab Oberbürgermeisterin Zull ihre persönliche Einschätzung ab. Das Thema sei vor allem für die innere Wahrnehmung, die Identifikation und die Verortung der eigenen Bürgerinnen und Bürger relevant, aber auch für die „Darstellung der Marke Fellbach“ nach außen.

Auch Schorndorf und Winnenden haben großes Interesse

Und ganz wichtig sei auch, so Gabriele Zull, „dass uns dies als Stadt nichts kostet“. Im Übrigen, so die Erklärung der OB: „Ich kann es holen, ich muss es aber nicht holen.“ Für die Einwohnerinnen und Einwohner sowie für die Gewerbebetriebe bestehe „kein Zwang bei der Wahl des Kfz-Kennzeichens“.

Und ein weiterer Vorteil gegenüber etlichen Städten, die derartige Ambitionen haben: „Für Fellbach reichen zwei Buchstaben, also FE, es müssen nicht drei Buchstaben sein wie bei zahlreichen anderen Kommunen.“

Im Gremium gab’s, wie zu erwarten, fast nur positive Stimmen. Generationen von Kindern, die mit ihren Eltern im Urlaub unterwegs seien, könnten so beim Spiel „Kennzeichen raten“ erfahren, „dass es eine Stadt in Deutschland mit dem Kennzeichen FE für Fellbach gibt“, so die SPD-Rätin Birgit Berg. Der Grünen-Stadtrat Karl Würz begann mit einem Ausruf: „Hurra, Hurra! Wir haben ein weiteres Identifikationsmerkmal, das Kennzeichen FE. Ich bin in Fellbach aufgewachsen und ein Lokalpatriot, wie kann ich da nicht zustimmen.“

Auch Yara D’Addeo als Vertreterin des Jugendgemeinderats unterstützte die Einführung. „Wir leben in Fellbach, aber wenn man unterwegs ist, steht auf den Autos überall ,WN’ oder ,BK’. Das fühlt sich einfach nicht wirklich nach unserer Stadt an.“ Gerade für junge Menschen seien solche Dinge „nicht egal“. Identität entstehe auch im Alltag durch das, was man sehe, womit man sich identifiziere. „Und ein eigenes Kennzeichen ist ein kleines, aber dauerhaft sichtbares Zeichen dafür.“

„FE FE“ könnte sich Stadtrat Frank Ellinger sichern

Etliche Anregungen für Buchstabenkombinationen wurden sogleich in die Runde geworfen. Das „FE FE“ biete sich doch für seinen Fraktionskollegen Frank Ellinger an“, sagte CDU-Chef Franz Plappert. „Denkbar wäre auch FE EL“, brachte Karin Ebinger (Freie Wähler) die Variante für die Fellbacher Event & Location GmbH (Feel) ins Spiel.

Am Ende unterstützte der Gemeinderat den Kennzeichen-Vorstoß – bei nur zwei Enthaltungen aus den Reihen der Freien Wähler. Deutlich vernehmbare Mahnung im Sitzungssaal: Konsequenterweise komme für dieses Duo das „FE“ auf dem Nummernschild ja nicht infrage.