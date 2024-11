Aldi veranstaltet in diesem Jahr einen Weihnachtsmarkt in Stuttgart. Glühwein soll es dort für einen Euro geben. Auch den Standort hat das Unternehmen bekannt gegeben.

Die Adventszeit steht vor der Tür. Und damit auch die Weihnachtsmärkte in Stuttgart und der Region. Zum ersten Mal wird es in der Landeshauptstadt in diesem Jahr auch einen Aldi-Weihnachtsmarkt geben.

Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt gab, findet dieser vom 19. bis 21. November auf dem Parkplatz der Aldi-Süd-Filiale an Deckerstraße in Bad Cannstatt statt. „Aldi Süd ermöglicht auch in diesem Jahr eine bezahlbare Weihnachtszeit für alle und erweitert den günstigsten Weihnachtsmarkt Deutschlands 2024 auf vier Städte“, heißt es in der Mitteilung.

Das Besondere daran: die Preise. Zwischen 15 und 21 Uhr bekommen die Besucher Glühwein und alkoholfreie Alternativen für nur einen Euro. Crêpes oder Bratwurst – auch veggie – kosten zwei Euro, so das Unternehmen weiter.

Glühwein gibt es für einen Euro. Foto: Marlon Pollok /Aldi

Aldi verspricht seinen Besuchern auch Unterhaltungsangebote. Ein Kinderkarussell oder ein „stündliches Weihnachtssingen“ sollen für festliche Stimmung sorgen. Neben Stuttgart findet der Aldi-Weihnachtsmarkt auch in München (12. bis 14. November) Köln (12. bis 14. November) und Frankfurt am Main (19. bis 21. November) statt. Die Einnahmen werden laut Aldi Süd an die Off Road Kids Stiftung gespendet. Der Stuttgarter Weihnachtsmarkt startet in diesem Jahr im Übrigen am 27. November.